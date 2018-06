Lo detienen por dispararle a su vecino

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre fue detenido por presuntamente dispararle a su vecino. La víctima recibió un disparo en el cuello, pero como el arma fue de balines la herida no fue de gravedad. El hecho sucedió a las 3 de la tarde de ayer sobre el fraccionamiento Urbivilla. Jesús al parecer tuvo una discusión con su vecino Miguel, pues la semana pasada le aventó la camioneta a su hijo de 3 años.contó la esposa de Jesús. Ayer, Jesús iba a su escuela cuando se encontró con Miguel quien sin decir una palabra le apuntó con una pistola y le disparó.contó la joven. Al parecer, Miguel hizo varios disparos más, se subió a su auto y al dar una vuelta a la calle volvió a su domicilio.El 911 ya había recibido el reporte por lo que policías no tardaron en llegar y lograron detenerlo. La herida de Jesús no fue de gravedad, tuvo un rozón en el cuello del lado derecho.recordó la esposa de Jesús. Los policías se llevaron a Miguel a la delegación, también a Jesús para que denunciara la agresión en su contra.