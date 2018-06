'¡Mi papito no!', '¡no me dejes papito!'

"¡Mi papito no!, ¡a él no, por favor!, ¡por Dios, no!...¡no me dejes papito!, ¡no me dejes!"

"¡Se me fué mi hijo!, ¡se me fué!, ¡me lo arrebataron de mi lado! y ya no lo volveré a ver"

, gritaba en llanto su hija de al menos 12 años, mientras su prima la abrazaba en la entrada de la parroquia San Antonio Abad, cuando el sacerdote celebraba la misa de cuerpo presente del oficial de Policía Vial, Martín Contreras Pérez.A las 3 de la mañana del sábado, 16 horas después de la masacre, el féretro de Martín llegó a su domicilio de la colonia Guanajuato, entre el dolor de familiares, amigos y vecinos. La colonia amaneció de luto.Al mediodía, llegaron siete patrullas con 18 agentes de Policía Vial y entre lágrimas realizaron la guardia de honor y le dieron el último adiós a Contreras Pérez., le decía su madre a otra mujer mientras ambas se abrazaban a 3 metros del féretro en donde uno de sus compañeros de 'tropa' se sostenía en el ataúd y le daba el último adiós a Martín.A las 12:20 del mediodía partió el cortejo fúnebre a la parroquia San Antonio Abad en dónde en misa de cuerpo presente despidieron al elemento.