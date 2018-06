“Morena va a ganar el estado, la tendencia electoral que se observa te lleva a eso. La Presidencia de la República Andrés tiene una ventaja considerable, y quiere que haya cercanía con Guanajuato por varias razones, primero por el peso de la economía que es la número seis en el País; segundo, es un estado muy importante en su peso electoral; y tercero, de todos los planes que tiene si no tienen éxito en Guanajuato no logrará los objetivos en el País, por ejemplo Guanajuato es número uno en homicidios dolosos, si dices vamos a bajarlos y no lo haces aquí pues no lo vas a lograr, y así en varios temas.

Otra cosa que lo tiene muy preocupado y que creo que por eso ha venido también varias veces y a platicar con mucha gente, es lo que está haciendo Trump, que pueda en un momento dado salirse del TLC, y nos signifique un golpe importante sobre todo para la región del Bajío en donde Guanajuato tiene un peso importante y me refiero en particular a la industria automotriz. Por todas esas razones tiene un especial interés aquí y de hecho ha venido más o casi lo mismo que a Tabasco, su tierra natal”.



“En primer lugar venir a comunicar a los compañeros los resultados que hemos tenido y lo que viene en el último mes de la campaña, vamos a tener varias reuniones y conversaciones con nuestro candidato a la Gubernatura y candidatos a diferentes posiciones para compartir información y definir estrategia común. Y, segundo, Andrés quiere invitar a los diferentes sectores del estado de Guanajuato a tener sus puntos de vista sobre las primeras acciones a tomar en el primer año de Gobierno, alguien decía hágamos después del 1 de julio pero, dijo Andrés, no porque si la tenemos antes se vota también, es decir, la propuesta que hagas tiene ya esa información y tiene una fuerza mucho mayor a hacerlo después, y entonces Ricardo Sheffield va a encabezar ese esfuerzo por recoger esas peticiones”.



“Ricardo va a ser un referente de Andrés Manuel López Obrador aquí y, hoy por hoy, ya está parejeando en la elección, se decía hace un mes que era imposible competir en el estado y hoy tenemos la expectativa de ganar el estado el 1 de julio. En las encuestas de Guanajuato que vengo a compartir Andrés le está ganando ya a (Ricardo) Anaya aquí, así que Anaya tendrá que emplearse a fondo si quiera salir adelante cuando menos en este estado, porque en Jalisco ya vamos ganando. Para la Gubernatura de Guanajuato ya estamos a una distancia de cinco puntos (para alcanzar al PAN)”.



“Andrés aplicó ya una estrategia en la Ciudad de México, yo fui Secretario de Seguridad, no quiero extenderme pero es la única estrategia que conozco en una ciudad grande que tuvo éxito: reducción de homicidio, de robo de vehículo, de violencia en la calle, y eso explica porque Andrés Manuel 13 años después de haber dejado el gobierno sigue ganando, como será ahora también, en la Ciudad de México.

Lo primero que necesitas es compromiso, si tienes un gobierno que dice no me toca, yo ya hice lo que pude, esto es Federal, vas a perder porque el punto principal de la lucha contra el crimen y la delincuencia es el compromiso de quien encabeza el Estado o la República, y así fue en Ciudad de México, Andrés hizo 70 coordinaciones territoriales, antes del 2000 estaba por un lado la Procuraduría, por otro lado la Policía y las delegaciones y nunca se hablaban entre ellos, y un punto medular fue tener esas coordinaciones con todas las autoridades responsables porque son muchas. Luego todos los días encabezaba la reunión de Seguridad y establecer la medición y los objetivos de cada área, por ejemplo la primer meta estratégica de la Procuraduría fue la investigación de homicidios, cuántos homicidios investigas y resuelves, y quiénes son los responsables de investigar cada delito, todo eso que es un principio de administración y organización elemental no existe en la mayor parte del País.

Recuerda que Andrés invitó por mi conducto a Rudy Giuliani (exalcalde de Nueva York) e hizo 149 recomendaciones, la primera y más importante fue 'midan todo lo que están haciendo', la fuerza policial se ocupa en faltas menores y para los delitos que nos preocupaban sólo 8 por ciento del tiempo”.



“Lo mismo, vas a poner a trabajar todas las instancias coordinadas, nada más que haya investigación, porque saben qué está pasando, desconocimiento no creo que sea. Por ejemplo revisamos a qué hora son los robos, qué tipo de bandas, si hubo violencia o no, en fin, haces lo mismo con el delito que se trata, el homicidio es un homicidio y hay que investigar y sancionarlo tope donde tope, y no que es narcotráfico, no me toca, que lo vea el Gobierno Federal, cada Procuraduría tiene que atenderlo.

Hoy saben dónde se fuga qué en los ductos de Petróleos Mexicanos, tienen la tecnología para hacerlo, no quieren actuar, el huachicol está adentro, es estructural, hay muchos estudios que lo prueban.

Nosotros vivimos en México un régimen de impunidad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado del año 2000 al 2018 un total de 599 denuncias ante la PGR (por distintos hechos de corrupción), hay 10 carpetas de investigación y castigados ninguno, no sólo eso aquí castigan a la señora que corrieron ayer que hizo la investigación de la “Estafa Maestra”. Regresando al tema, sí se puede, el principio es el mismo, sí tú vas a permitir los delitos, si no hay seguimiento, no hay medición, no exiges cuentas, si la información no es pública, vamos a seguir igual, eso es lo que va a cambiar”.



“Ya lo dijo Andrés, se tiene que hacer pero con mando, porque si creas otra secretaría que se va a estar peleando con Marina, con el Ejército, no ganaste nada, si vas a hacer una Secretaría de Seguridad a la cual el Comandante Supremo, que es el Presidente, le delega potestades te tienen que hacer caso, no es si quieren, es obligatorio. Eso (el área de Seguridad) se metió a Gobernación y se volvió político”.



“No es un hecho hasta donde yo tengo conocimiento, desde luego que podría el Licenciado hacer cambios, pero hasta hoy no nos ha comunicado ningún cambio sobre lo que ya anunció. No sé cuál sea la relación pesonal de Andrés con Santiago, lo que sí sé es que Andrés leyó su libro, Santiago hizo un libro interesante sobre qué habría que hacer respecto a la política social, y Andrés me dijo que le había parecido muy interesante, es lo que yo sé, de que lo haya invitado no te sabría decir”.



“Lo que necesitamos es que gane Andrés, yo lo fui a ver en noviembre y le dije a mi me gustaría colaborar en lo que tiene ver con la defensa del voto porque en 2006 me tocó ver cómo eso hizo que se perdiera la Presidencia, Jalisco, Guanajuato, y otros estados no se tuvo la representación que se debiera, y por eso estoy aquí y esa es mi tarea en la circunscripción uno (que por cierto no abarca Guanajuato).

No le planteé, ni él a mi tampoco, ningún cargo, ni senadurías, diputaciones, no, estoy concentrado en que Andrés gane, después ya veré que viene, el día que lo busqué ya había un gabinete, si yo hubiera querido estar en el gabinete lo busco antes, no es una aspiración lo que hoy me está motivando”.



“Vamos a tener una representación mucho mejor que las de anteriores elecciones, hay mucho más gente comprometida que antes, y se tiene un sistema de organización mejor, vamos bien, estamos a 15 días del cierre ante el INE, en Guanajuato ya están arriba del 72 por ciento de casillas cubiertas”.





“Vería una posición superficial o inexplicable porque, si así fuere, por qué está subiendo, del último debate para acá subió cinco puntos, porque está siendo convincente para el conjunto del electorado, yo pensaría que en ese comentario lo que no están viendo es qué es lo que quiere el electrado, por qué no funcionan los otros dos candidatos, lo que está exprensando Andrés Manuel es un deseo de cambio muy extendido, de iniciar un camino diferente, y eso es lo que ha subrayado en sus debates”.



“No los necesita, Andrés va ganando sin un apoyo corporativo, el pleito con los maestros que organizó el señor Aurelio Nuño (entonces Secretario de Educación hoy coordinador de campaña de José Antonio Meade) fue un gran error estratégico, los maestros no van a votar por el PRI o el PAN, humillaron a los maestros, se gastaron 8 mil millones de pesos en una campaña para tratarnos de convencer que la culpa del mal desempeño de la educación son los maestros porque tienen demasiados privilegios, etcétera, yendo en sentido contrario de países como Finlandia que lo han logrado apoyándose de los maestros.

Andrés no necesita estar haciendo acuerdos corporativos con esos u otros grupos, todos los grupos de maestros son aliados de él, inclueyendo el sindicalismo oficial, vas a ver por quién van a votar”.





“Lo que está pensando Andrés es que vas a tener que reactivar el mercado interno pero no con ideas proteccionistas, entre otras razones porque México tiene firmados acuerdos comerciales con 46 países y sería absurdo querer dar al traste con eso, él no está diciendo eso, lo que está diciendo es que el señor Trump nos va a cerrar parte de nuestra capacidad exportadora, querámoslo o no, así que por un lado hay que defendernos bien frente a Trump y él no respeta la debilidad, para muestra lo que pasó con el PRI y (Luis) Videgaray (Canciller de México), muy amigos muy amigos y no han logrado nada. Trump respeta a un negociador como él y Andrés toda su vida a negociado en la adversidad, por ejemplo, cuando llegamos al gobierno teníamos minoría en la Asamblea Legislativa y el gobierno de (Vicente) Fox que todo el tiempo estaba viendo cómo fastidiar, la adversidad es para lo que está entrenado”.





“Todo el mundo tiene derecho a pensar y votar como queramos, no descalifico a nadie, yo diría que sería interesante que Guanajuato tenga el mismo camino que se va a seguir a nivel Federal, y que si tienes la posibilidad de votar por un gobierno diferente lo hagas, el PAN ya gobernó aquí 27 años, van a rebasar el porfiriato, la violencia primer lugar nacional, la economía hay que proteger las inversiones, cuidar la relación con Trump, y buscar que la industria mexicana tenga más respaldo, las empresas mexicanas necesitan un modelo más favorable, compiten en condiciones muy difíciles, y creo eso se puede lograr con Andrés, no pierden nada dándole la oportunidad. No hay que guiarnos por prejuicios sino por hechos, ve lo que hizo en el D.F y lo de PRI y PAN en Guanajuato y lo nacional, y decidir”.





“Nos tocó en el D.F, teníamos varios jefes delegacionales de otros partidos, el PAN ganó muchas, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Atzcapozalco, y la llevó bien con ellos, varios están ahora en el equipo, entonces es un hombre que sabe trabajar con gentes que sean de otras trayectorias, pues ve el candidato a la Gubernatura de aquí, no estaba en Morena, es un hombre que sabe sumar”.



