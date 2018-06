Jhenifer, estudiante de prepa que subieron a vehículo y fue hallada muerta en un barranco

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La mujer que fue hallada sin vida,al fondo de una barranca en Chimalhuacán, el miércoles pasado, fue identificada por su familia.Se trata dequien eraal salir de su domicilio, en la Colonia Ciudad Alegre, hacia un supermercado cercano.Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha confirmado la información ni ha emitido algún comunicado referente al caso de feminicidio, de manera extraoficial se dio a conocer la identidad de la víctima.Lo último que supieron sus familiares fue que, alrededor de las 18:00 horas, a la Bodega Aurrerá que se ubica sobre la Avenida Arca de Noé, pero no regresó.Al día siguiente por la mañana fue encontrado su cuerpo al fondo de la barranca conocida como La Mina Barrera, localizada en la Avenida Corregidora, en la Colonia Copalera.Para el jueves al medio día, la joven fue despedida por su familia y por sus compañeros de sexto semestrequienes la describen como una persona amable y tranquila.De acuerdo con las primeras versiones,fue subida a la fuerza a un vehículo y no se supo más de ella hasta que se informó del cadáver hallado con huellas de tortura entre piedras volcánicas y basura.