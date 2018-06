China cesa el préstamo de créditos a Venezuela

“Tenían ciertas esperanzas de que, sea a través de consultas con el Gobierno venezolano o bien mediante la financiación de producción petrolera, podrían ayudar a resolver la situación en el país o al menos mantener el statu quo. Sin embargo, no ha sido el caso. Desde 2016 y especialmente 2017, se han dado cuenta de que la mejor opción es simplemente esperar y ver cómo se resuelve la situación”.

“(Pekín) va a probar todas las alternativas posibles hasta que finalmente reconozca que debe aceptar este perdón”

China ha cesado abruptamente la concesión de préstamos a Venezuela coincidiendo con el deterioro de la crisis económica y política del país latinoamericano.ni en lo que va de 2018, un indicador que, según las fuentes consultadas, responde a la creciente preocupación del gigante asiático sobre la sostenibilidad de sus inversiones y la capacidad del Gobierno de Nicolás Maduro de devolver lo prestado.Pekín, a través del China Development Bank (CDB) y el Eximbank, ha concedido a Venezuela préstamos valorados en 62 mil 200 millones de dólares entre 2005 y 2016, según datos del informe anual del centro de estudios Diálogo Interamericano, convirtiéndose en elCaracas, que prometió devolver los préstamos en cargamentos de petróleo, se ha encontrado con serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones en los últimos años ante la caída del precio del crudo y la cada vez menor producción de su petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA).El Ministerio de Asuntos Exteriores de China, en un comunicado, afirma que la cooperación financiera entre ambos países “es completamente legal” y “funciona sin problemas”. Sin embargo, un alto cargo del CDB que prefirió mantener el anonimato ante lo delicado del asunto aseguró a este periódico que “seguimos con preocupación todo lo que ocurre en Venezuela y actuamos acorde con la situación”.La entidad en la que trabaja ha reducido rápidamente su exposición al país: 5 mil millones de dólares prestados en 2015, 2 mil 200 millones en 2016 y cero en 2017. Tampoco han trascendido nuevas operaciones en lo que va de año, pero los expertos dudan que las haya., explica un gestor familiarizado con la operativa del Fondo de Cooperación entre China y América Latina.Las dificultades de Venezuela para repagar los préstamos a China se entreven en la caída del valor de los suministros de petróleo por parte de PDVSA al país asiático: si en 2014 se habían despachado a Pekín barriles de crudo por valor de 14.371 millones de dólares, en 2016 la cifra cayó hasta los 5.803 millones de dólares, según datos de la propia empresa.China, a pesar de que la crisis en Venezuela empezó mucho antes de 2017, no ha dejado de dar nuevos créditos a Venezuela hasta ese año. Margaret Myers, coautora del informe de Diálogo Interamericano, explica al respecto que las autoridades chinas:Caracas tiene pendiente devolver a China préstamos por valor de 19.300 millones de dólares. Pekín se ha mostrado flexible con el Gobierno de Maduro y le concedió en 2016 un periodo de gracia de dos años en el que le eximió momentáneamente del pago del principal de la deuda y solamente reclamó los intereses, un plazo que ya ha caducado.Lo más probable, según Reuters, es que este acuerdo se extienda, lo que daría algo de oxígeno a las autoridades venezolanas. Ni el CDB, el Eximbank o el Ministerio de Asuntos Exteriores quisieron dar su versión sobre la renegociación o prolongación de este pacto, que debería formalizarse de forma inmediata.“No tienen otra opción”, asegura Michael Pettis, profesor finanzas de la Universidad de Pekín y socio de la Fundación Carnegie, en referencia al rol de Pekín. “Sólo se pueden hacer dos cosas si tu prestatario no puede pagarte: reestructurar el préstamo o anunciar su incumplimiento, y esta segunda opción es muy difícil que ocurra entre dos países”. Para el experto, la única vía de salida vista la situación actual es la condonación de parte de la deuda, algo que por el momento, dice Pettis.Este paso al lado de China, sin embargo, no significa que renuncie a todo lo vertido en Venezuela en la última década. Para Myers, aunque las autoridades chinas son conscientes del deterioro de la situación, harán todo lo posible para mantener la estructura de estos préstamos y continuar con los contratos pactados. “El objetivo es mantener intacta su influencia sobre el sector petrolero del país con quienquiera que esté en el poder en los próximos años”, sostiene.