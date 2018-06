Muere en incendio mujer embarazada y sus 3 hijos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las rejas en las ventanas que los 'protegían' fueron impedimento para que los vecinos pudieran rescatarlos de entre las llamas, yLa tragedia conmociona al barrio Triángulo en Argentina, y pese a la distancia, también ha conmocionado en varios países; los vecinos trataron cuanto pudieron, pero no lograron rescatar a la familia.Como relata La Capital, se desconocen las causas del siniestro, pero los vecinos aseguran que los bomberos tardaron media hora en llegar."Eso es lo que más bronca me da, el no haber podido hacer nada. Hicimos lo que pudimos algunos vecinos, pero no lo conseguimos", dijo un vecino.