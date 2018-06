Oficial para el 12 de junio, la reunión EU - Norcorea

presunta participación en el hundimiento de un barco surcoreano (murieron 46 soldados) y liderar el pirateo informático de la compañía Sony en 2014.

Lo que sí podría ocurrir es sellar el fin de la guerra entre las Coreas.

Finalmente habrá un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, yEl magnate lo confirmó tras una reunión de una hora y 20 minutos con un emisario norcoreano, el número dos y ex jefe de espías Kim Yong-chol, la visita de más alto rango del país asiático en casi dos décadas., después de que hace una semana Trump la cancelara de forma abrupta y por sorpresa, como reacción a unas declaraciones provenientes de Pyongyang.En la misiva, reportó "The Wall Street Journal", el líder norcoreano no prometió, pero tampoco amenazó. La carta fue analizada por las fuerzas de seguridad antes de ser entregada al magnate, quien la leyó, según informó un portavoz.En la reunión Trump declaró:. Kim Yong-chol está individualmente sancionado por el Departamento del Tesoro de EU, por suLa reunión se realizó en el Despacho Oval, con comitivas reducidas. Trump aseguró que hablaron de "todo", si bien después confesó que entre los temas no se incluyó ni derechos humanos ni de un compromiso de Pyongyang por desnuclearizarse. Con los detalles todavía por descubrirse, lo único que acordaron ambas partes, además de verse, es mantener nuevas sanciones fuera de la mesa, al menos mientras duren las pláticas. Un éxito para el régimen norcoreano.El magnate explicó que no espera que de Singapur salga ningún acuerdo firme, ni se firme documento o declaración. El día anterior ya había insinuado que quizá serán necesarias "dos o tres" reuniones., explicó."Hemos hablado de terminar esta guerra (…) hay alguna posibilidad sobre eso", tanteó.