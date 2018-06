Acribillan a hombre en el patio de su casa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre fue ultimado a tiros en el patio de su casa, en San Francisco del Rincón, se desconocen los detalles sobre los agresores.El hecho se reportó al número de emergencia 911, alrededor de las 4:15 de la tarde, cuando vecinos de la calleseñalaron haber escuchado varios disparos en la vía pública.Minutos después otro reporte señalaba que un hombre se encontraba baleado al interior de su domicilio, sobre la misma calle.Luego de unos minutos, elementos deLos rescatistas intentaron brindar los primeros auxilios a la víctima, un hombre que yacía en el suelo y tenía sangre en la cabeza, el individuo ya no contaba con signos vitales.Algunos vecinos se aproximaron al inmueble que no tiene número de identificación, por lo que las autoridades tuvieron que acordonar el perímetro un par de metros alrededor de la entrada, además de que cerraron la circulación de la vialidad hasta el arribo de los ministeriales.La víctima fue identificada por amistades y familiares comode 36 años de edad.Al momento del hallazgo, el individuo se encontraba tirada boca abajo en el patio, con heridas de bala en el rostro y cabeza.En el patio se localizaron algunos casquillos percutidos, aunque no se determinó el calibre del arma que se utilizó.Varios minutos después, al lugar del crimen llegaron peritos, quienes tomaron la evidencia que se localizó en la vivienda, personal forense realizó el levantamiento del cadáver.