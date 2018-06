Listo Roberto Alvarado para 'dar guerra' a los turcos

“Los tres partidos en los que he participado me he sentido bien física y mentalmente, si es un torneo donde también te pueden ver equipos de otros países y poder hacer las cosas bien y que te volteen a ver de la mayor (selección mayor) es algo motivante”.



“Creo que tenemos un muy buen equipo y si lo queremos lo podemos lograr, y bueno, tenemos esa meta y vamos a dar todo por ganar el torneo”.



“Sí me motiva bastante llegar a un equipo como Cruz Azul, un equipo grande y muy popular, y estoy emocionado por ya ponerme la playera del azul”.

El jugador guanajuatense, Roberto Alvarado, buscará levantar la Copa del Torneo Esperanzas de Toulon, cuando se mida anteEl originario de Salamanca viajó con el Tri Sub 21 para enfrentar este torneo. Dando muestra de su buen futbol se colocaron como líder del grupo A, en donde Roberto Alvarado sumó 2 dianas en su trayectoria con el Tri.“La verdad que me he sentido bastante bien, es un proyecto muy bueno con un equipo muy competitivo y pues estoy tratando de aprovechar la oportunidad al máximo y gracias a Dios me ha tocado meter 2 goles” habló para am el salmantino.Alle tocó estar en acción en el grupo A, en contra de Qatar, Inglaterra y China; Roberto debutó con gol ante Qatar y dio el empate a un gol en el partido de China, donde México venció 3 a 1 y logró su pase a semifinales.El siguiente rival de México es Turquía; a decir de Alvarado no tienen mucha referencia de su juego, pero saben que México tiene ganas y equipo para salir adelante.“No, no tenemos referencia, pero pasó como primero de su grupo y pues esperamos un rival que será muy difícil, por algo está en semifinales. Nosotros iremos por todo y ojala se nos dé” dijo motivado.Por último, expresó que está feliz de poder llegar