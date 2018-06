'Destrozan a Gomita' por el atuendo que eligió para premios MTV

Venga pachuca Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 7 Feb, 2018 a las 8:40 PST



“Esta morra la invitan a mtv miaw 2018 y va vestida para ir al circo”

“De qué te disfrazaste??? Gomita”

“No te favoreció en nada gomita” #MUEVETUPOMPI Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 13 May, 2018 a las 12:14 PDT



Aracely Ordaz, conocida en el mundo del espectáculo como 'Gomita', levantó polémica en las redes sociales por la ropa que eligió para la entrega de los MTV MIAW 2018.Los usuarios le criticaron 'un poco de todo', pues no les gustó el diseño que modeló la ex payasita durante los premios, celebrados en la Arena México.Por la cantidad de seguidores, Gomita fue nominada en la categoría Instagramer 'Nivel Dios México', aunque no ganó el premio, ni tampoco fue su mejor momento en cuanto a 'looks', ¿o tú qué opinas?Con información de Publímetro y La Verdad Noticias.