Preocupación y polémica por actual imagen de Johnny Depp

Imágenes del actual aspecto de Johnny Deep preocupan a sus fanáticos https://t.co/0xblluQsgD pic.twitter.com/qHxNSqbH0w — Radio ADN (@adnradiochile) June 3, 2018

También muero un poquito viendo al actual Johnny Deep :( pic.twitter.com/3KcyQRAsUr — Isabel (@Fourty35) June 3, 2018

Unas imágenes de Johnny Depp han puesto en alerta a sus seguidores, preocupados por su estado de salud. El actor, que se encuentra de gira con su grupo de rock The Hollywood Vampires, se tomó varias fotografías con varios fans en Rusia, donde su banda ofreció un concierto. En las redes, los usuarios han manifestado su inquietud ante el deterioro físico del intérprete, que dio vida a Jack Sparrow en Piratas del Caribe.En las fotografías difundidas por sus seguidores, Depp aparece muy delgado y pálido.Algunos de sus fans mostraron preocupación en los comentarios. "No tiene buen aspecto", decían. Otros justificaban el cambio de imagen del actor. "Solo se ha afeitado y se ha rapado", decía un internauta, "por eso parece más delgado". Apenas dos días antes, The Hollywood Vampiresen actuó en Moscú y su imagen parecía más saludable.Johnny Depp,Uno, después de que dos guardias de seguridad le demandaran y aseguraran que el intérprete les debe dinero y que se vieron forzados a hacer trabajos que no les correspondían.El otro proceso, tras la denuncia del propio actor contra sus exadministradores, a quienes acusa de malas prácticas profesionales y les reclama 25 millones de dólares (unos 20,5 millones de euros). Asegura que son los causantes de la mala gestión de sus finanzas. Ellos, a su vez, reclaman ante el juez que presente el listado de préstamos que ha solicitado la estrella en los últimos años para demostrar los motivos de su bancarrota.El actor insiste en que le han engañado y ha acusado a The Management Group (TGM), que fueron durante años sus gestores económicos, de actuar negligentemente y de manera fraudulenta, pagando sus impuestos con retraso o prestando dinero a terceros sin su consentimiento. Pero TGM asegura queEntre sus excesos están sus múltiples viviendas, un yate valorado en 18 millones de dólares, o el avión privado que usa, un Gulfstream que le cuesta al mes 200 mil dólares. Además, dispone de un parque móvil de al menos 45 coches de lujo y destina unos 300 mil dólares al mes para pagar a sus 40 empleados a tiempo completo y otros 150 mil para pagar el servicio de seguridad que protege a él y a sus dos hijos.