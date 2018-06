Candidatos a la diputación federal de Pachuca usan debate como ‘ring’ político

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante el primer debate entre candidatos a diputados federales por Pachuca, los candidatos a diputados federales por la coalición Todos por México (PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza), Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) y Morena, aprovecharon para atacarse a través de láminas.En su primera intervención, en el tema de educación, Daniel Ludlow Kuri (candidato de la coalición Por México al Frente), acusó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no es utilizada para la contribución educativa social, sino para la política.Mostrando una revista Proceso, Ludlow Kuri calificó como "insultante" que los estudiantes, profesores y trabajadores de dicha casa de estudios "sean obligados a realizar proselitismo político" a favor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).Agregó que la eliminación de las revistas Proceso y Reforma, en puestos de periódicos del estado, fue por parte del grupo político de la universidad y del partido Morena.En respuesta, la candidata de Morena Lidia García Anaya le respondió al candidato de la coalición Por México al Frente, señaló que la portada de Proceso le corresponde al candidato de la presidencia Ricardo Anaya Cortes respecto a "sus ingresos millonarios".A su vez, expresó que cada integrante de la UAEH decide por su ideología política, "a nadie se le obliga, todos son mayores de edad y cada quien ejerce su libertad como lo considera pertinente", indicó García Anaya.A su vez, recordó que fue "el gobierno priista de Francisco Olvera Ruiz" quien utilizó a las universidades de Hidalgo para consumar la "estafa maestra"; esto, tras señalar que la candidata de la coalición Todos Por México, Citlali Jaramillo fungía en la Secretaría de Contraloría estatal.En su defensa, la abanderada del PRI dijo que cuando fue contralora siempre estuvo a favor de la erradicación de la corrupción; también, mostró una portada del periódico Reforma en la que Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por Morena, promete la cancelación de la reforma educativa ante maestros de Oaxaca.En el rubro de Economía, dos candidatos pidieron a la candidata priista Citlali Jaramillo Ramírez explicar la generación de los 8 mil empleos que mencionó durante su intervención.Mientras que el aspirante Daniel Ludlow Kuri desmintió la generación de dicho número de empleos, la candidata de Morena Lidia García acusó a su homóloga priista de no recorrer las calles del distrito VI.Lo anterior, tras argumentar que después de la seguridad, la generación de empleos bien remunerados son las principales peticiones de la ciudadanía.A su vez, el candidato de la coalición Por México al Frente señaló que las autoridades hidalguenses "o no saben, o no han querido desarrollar al estado, pese a tener una geografía privilegiada, somos de las entidades menos desarrolladas y esa es una realidad", dijo.Ante los señalamientos, Jaramillo Ramírez respondió que como parte de su campaña de proselitismo sí ha recorrido las calles del distrito de Pachuca, por el cual aspira.A su vez, indicó que la falta de seguridad es debido a que la capital hidalguense la encabeza "un gobierno panista".-Elevar el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación.-Becas a estudiantes de bachillerato.-Prestaciones laborales a los profesores.-Aumento del salario mínimo, salarios remunerados (sin especificar montos).-Pagar a los 2 millones 300 mil jóvenes que trabajen como aprendices con un monto de 3 mil 500 pesos mensuales.-Combatir el crimen con la articulación de políticas públicas que atiendan la marginación y a los jóvenes.-Reformar la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.-Derogar la Ley de Seguridad Interior.-Reforzar legislación de atención a víctimas.-Presentar punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para elaborar estrategia de seguridad en el transporte público.-Implementará la materia educativa en prevención social de la violencia y delincuencia.-Prevención de adicciones y violencia.-Ley de Prevención del Delito-Aumento de salario para policías (sin especificar monto).Daniel Ludlow Kuri, de la coalición Por México al Frente-Revisar la Reforma Educativa y detonar la innovación y desarrollo tecnológico.-Presupuesto para la creación de infraestructura, equipamiento y tecnología en escuelas.-Eliminar las cuotas educativas en los planteles.-Creación de escuelas de tiempo completo.-Fondo que impulse los proyectos de jóvenes que apoyen las incubadoras de universidades.-Incremento a 192 pesos al salario.-Crear el corredor industrial Pachuca-Tizayuca para generar empleos.-Modificar el Sistema Penal Acusatorio.-Fortalecer y actualizar el sistema fiscal.-Reducir tiempos de entrega de documentos.-Academia de policía nacional.