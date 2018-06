Ve factible Ebrard agua de Hidalgo para la Capital

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, defendió que técnicamente es viable aprovechar el acuífero del Valle de Mezquital para dotar de agua a la Capital y a Hidalgo.

En entrevista para am defendió para un mediano plazo la propuesta de Claudia Sheinbaum, quien se perfila para ser electa por Morena-PT-PES como próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

am: Algo que indignó a muchos hidalguenses fue la propuesta que hizo Claudia Sheinbaum de que se extraiga el agua potable del estado de Hidalgo para llevarla a la Capital y así terminar con los problemas de carestía en Iztapalapa, ¿qué tan viable es dicha propuesta?







“Se está refiriendo a un gran acuífero que se ha formado en el Valle del Mezquital, por qué, porque llevas muchos años bombeando aguas negras al Valle, tienes una gran zona de riego ahí, esa agua se filtra y se ha formado un gran acuífero, en realidad no es una propuesta de Claudia, ella lo toma porque es una mujer estudiosa, surge de un equipo multidisciplinario que se empezó a trabajar en 1998.

Por qué surge la propuesta, no le vas a quitar nada a Hidalgo, esa agua hoy no se usa, a Hidalgo también se le daría agua, la discusión ahorita es qué calidad tiene ese acuífero, no estoy al tanto pero supongo que eso no está del todo determinado. ¿Y por qué tiene sentido?, por qué estás construyendo el túnel emisor oriente que lo que hará es llevar aguas negras de la ciudad para ser tratadas cercano a ese punto, en esa región, la parte de abajo del túnel llevaría las aguas negras y una parte de arriba llevaría agua de regreso a todo el oriente de la Ciudad de México, además de Hidalgo. Y eso tiene sentido a mediano plazo, no sé si se pueda hacer ahorita, porque no puedes llevar agua al oriente de la Ciudad de México, a todo el Estado de México, y, ojo, de los municipios conurbados de Hidalgo, como Tula.

No tienes otra solución hasta hoy, todas las otras soluciones que se exploraron son llevar el agua de ríos, cauces, lagos, que es muy caro por la distancia y va a ser muy conflictivo con las comunidades”.

am: Hidalgo está entre los primeros estados con problemas de robo de hidrocarburo, ¿Qué estrategias se podrían implementar para erradicar este delito?

“El huachicol empieza en Pemex, calculamos que la pérdida interna en Pemex, no reconocida, debe rondar 50 mil millones de pesos anuales, la ordeña empieza en lo contable, lo que entra y sale de combustible, y hay toda una red que no sabemos las dimensiones, si no acabamos con ese huachicol corporativo va ser muy difícil que acabes con el huachicol en tuberías. Pemex tiene la tecnología hoy para saber dónde le roban pero no se hace nada. Actuar primer dentro de Pemex y luego en tus redes.

Es una muestra de la descomposición del Estado Mexicano, no puedes controlar la ordeña en Pemex pero tampoco controlas las Aduanas, o incluso los pasaportes, las credenciales del INE, en realidad lo que Andrés propone es recuperar las potestades escenciales del Estado, hacer cumplir la Ley. Los homicidios no se investigan, las desapariciones no se investigan, que es la piedra angular del acuerdo que sustenta al Estado Moderno. No digo que sea fácil, de un día al otro, por eso invitó a la ONU, la razón es esa, porque es una batalla de grandes proporciones, necesita las mejores prácticas del mundo”.

am: En caso que Andrés Manuel gane las elecciones, ¿qué proyectos o planes se tendrían para impulsar el desarrollos económico, social y regional del estado de Hidalgo?

“En el caso de Hidalgo la primera parte tiene que ver con las comunicaciones del estado hacia la zona Centro del País y hacía el Bajío, todo lo que es la actividad agropecuaria y recuperar el corredor industrial que está a medio gas y que podría y debería estar a una proporción mayor, y eso se basaría en la recuperación del mercado interno, dice Andrés, quieras o no Trump lo que está haciendo es cerrart

e la puerta, no totalmente pero en alguna proporción lo que pueda exportar, por ejemplo en el sector automotriz, y ese golpe va a significar que tengamos que buscar mercado en otros países o en México porque son plantas que están funcionando hoy en día, como eso en lo automotriz tendremos que hacerlo en otras áreas, dice Andrés si recuperamos el mercado interno y crecemos un poco más podemos pensar que regiones como Hidalgo tengan una participación mayor por estar más vinculadas al mercado”.