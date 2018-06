Jóvenes se pagan cursos para entrar a la Universidad

Desde muy temprano, Claudia Sánchez llegó a una de las sedes donde realizó su examen para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde quiere estudiar Neurociencias, “pero como es una carrera indirecta primero tengo que estar un semestre en otra”.

La estudiante precisa que puede elegir “medicina o sicología” y de ahí existe otra convocatoria “en la que te hacen entrevistas para saber qué tan apto estás para la carrera, aunque si me gusta sicología me puedo quedar ahí”.

La joven, quien confiesa estar nerviosa, resalta que tomó talleres desde hace un año para presentar su examen a una de las 122 carreras que ofrece la UNAM, cuenta que asistió a cursos “todos los sábados y domingos desde agosto del año pasado, de las ocho de la mañana a las dos de la tarde”.

Luego de concluir la evaluación, mientras esperaba a sus papás afuera de la sede que se le asignó, Claudia reconoció que su vida social la dejó de lado.

Ejemplificó que varios de sus amigos están planeando hacer un viaje, pero no va a ir, “incluso vuelven la misma semana en la que dan los resultados. Ellos van a regresar el 17 de julio y me dicen cómo me fue el 16”.

Se le dificultó matemáticas. Otra aspirante que llegó a ese lugar es Lizbeth, de 17 años, quien ha presentado el examen de la UNAM dos veces.

Comentó que la ocasión pasada lo que más se le dificultó fue Matemáticas, aunque se puso restricciones, como no salir con amigos, por lo que ahora “opté por estudiar de dos a tres horas, a veces diarias, no siempre porque tengo escuela”.

Lizbeth, quien estudió en una preparatoria oficial y proviene del Estado de México, declaró que desde el municipio de Teoloyucan “me hice como tres horas para llegar a presentar mi evaluación”.

Ella busca entrar a la licenciatura de Cirujano-Dentista, donde “me piden alrededor de 91 aciertos y en la ocasión pasada tuve 81”.

Aunque la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM aclaró que no pide un número mínimo de aciertos, sino que “lo rige la demanda de ingreso”.

Luis Daniel González, otro de los jóvenes que se presentaron para ingresar a la institución, vive en el Estado de México y ha presentado la evaluación en dos ocasiones, “para el área de Informática, en el área tres, y en esta ocasión pedí la Facultad de Estudios Superior [FES] Acatlán”.

El aspirante a ingresar a la universidad destaca que “estudié todo por mi cuenta, arededor de tres horas al día”, y reconoció que en la escuela, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis), no le dieron un curso especial de preparación.

La jornada para ingresar a la máxima casa de estudios continúa hoy y los resultados se publicarán el próximo lunes 16 de julio.