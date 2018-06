Sofocan incendio en bodega con huachicol

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La mañana de este domingo, bomberos de Tlahuelipan atendieron un incendio en una bodega en donde se almacenaba combustible presuntamente robado; no se reportaron heridos.El incendio ya fue controlado y se estima que alrededor de tres mil litros de hidrocarburo se incendiaron.El siniestro se suscitó alrededor de las 7:45 horas en la colonia del Cerro de La Cruz, en Tlahuelipan; las llamas provocaron alarma entre la población circunvecina.Además, las autoridades consideraron que será lunes y con el fin de que los alumnos no sean afectados por el tráfico que se generará.Dicha visita está programada para las once de la mañana; sin embargo, se espera que desde las nueve horas comience el arribo de personas.