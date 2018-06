Suspenderán clases en comunidad de Ixmiquilpan por visita de Andrés Manuel López Obrador

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por la visita de Andrés Manuel López Obrador, autoridades del barrio El Nith decidieron cancelar las clases en todas las escuelas en dicho lugar como medida de seguridad ante un posible enfrentamiento.De acuerdo con las autoridades delegacionales, la medida se tomó con el fin de que alumnos no se expongan a un posible enfrentamiento.Además, las autoridades consideraron que será lunes y con el fin de que los alumnos no sean afectados por el tráfico que se generará.Dicha visita está programada para las once de la mañana; sin embargo, se espera que desde las nueve horas comience el arribo de personas.