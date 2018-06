Prevé Ricardo Ortiz que continúe guerra sucia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A poco menos de un mes de que concluyan las campañas políticas, el candidato a la Alcaldía por el PAN, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que se prevé continúe la guerra sucia, por parte de quienes no han tenido respuesta favorable de la ciudadanía.Durante su recorrido por el mercado Vicente Guerrero, el panista señaló que no responderán a ataques de otros partidos, pues lo que les interesa es presentar propuestas a los irapuatenses.Indicó que hasta el momento el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) no ha intervenido por completo ante ataques y guerra sucia, por lo interpondrán las denuncias correspondientes al detectar alguna situación fuera de la ley.“Van a sacar de todo, ya tenemos conocimiento de la guerra sucia, de una serie de cosas que esperemos que ellos se contengan y admitan que van a perder (...) ya tenemos notificación de eso (guerra sucia), tenemos gente en todos lados que nos ha advertido de esa situación, sobre todo de parte del PRI”, dijo.Al cuestionarle sobre el debate que realizó el IEEG el pasado 1 de junio, Ortiz Gutiérrez se limitó a decir que no sirvió de nada, por lo que no quiso hablar del tema.Ortiz Gutiérrez comentó que se sentarán las bases para el proyecto de la Ciudad Universitaria, a fin de atraer desarrollo a la zona, impulsar proyectos con empresarios para crear zonas habitacionales y hasta un centro comercial en el parque tecnoindustrial Castro del Río.“Ya tenemos un proyecto de vialidades interesante, que va directamente de la ciudad sin entrar a la carretera federal que permitirá un transporte público más seguro y eficiente (...) estoy en pláticas con empresarios que tienen propiedades en la zona y que dicen que quieren hacer un gran proyecto”, refirió.Enfatizó que dicho proyecto a largo plazo será socializado con los ciudadanos que vivan en la zona, con instituciones académicas como la Universidad de Guanajuato y con los empresarios, a fin de que en próximas administraciones públicas se le dé continuidad.