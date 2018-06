El Rayo de Jalisco Jr. vuelve al ring leonés

2018-06-03 10:24:32 | ÓSCAR JIMÉNEZ | León, Guanajuato

Se dice tan emocionado como desde hace cuatro décadas.

El Rayo de Jalisco Jr. se mantiene activo y vigente entre los aficionados. Foto: Agencia Reforma.



Han pasado más de 40 años desde que el Rayo de Jalisco Jr. se tapó el rostro con la insignia de su padre; una tormenta electrizante que no ha parado a lo largo de varias generaciones y ha marcado una época dorada en la lucha libre mexicana.

Este día, el Rayo de Occidente regresa al encordado de León, en donde dice tener más de un recuerdo grato. Por lo pronto, los aficionados pueden estar tranquilos: el hijo de Max Linares tiene todavía buen trecho por delante... por lo que la leyenda continúa.

¿Qué le significa regresar a esta ciudad?

“A mí, León me genera gratos recuerdos, porque antes se hacía la gira de Occidente y León era una de las plazas que se visitaban semana a semana. Pero los tiempos cambian y ahora hay menos oportunidades de visitar la ciudad”.

¿Ustedes son la forma de recordar tiempos dorados de la lucha libre mexicana?

“Este 28 de noviembre cumplo 43 años como luchador profesional y yo viví la época grande y fuerte de la lucha libre mexicana, con El Santo, (Blue) Demon y demás. Por esto, el luchar ahora para aficionados de aquella época, para los que les siguieron y los chicos que ahora nos piden autógrafos como nueva generación, yo encantado de verles con mi máscara, mi equipo y todo. Para mí es un orgullo. En esta nueva generación lo que nos ayuda a nosotros como leyendas es el uso de las redes sociales, del internet, porque por ahí el público conoce nuestra trayectoria y lo que hemos hecho. A mí en lo particular me siguen los niños, pero también los papás y los abuelitos”.

En el recuento de estos 43 años, ¿cómo se encuentra actualmente?

“Soy un luchador muy lesionado, he tenido hasta 18 operaciones, y mantengo una placa de titanio en las cervicales después de aquella acción en la que estuve a punto de perder la vida. A pesar de todo esto y con la disciplina que es básica para esto, he podido salir adelante".

¿Le falta alcanzar algo dentro de la lucha libre mexicana?

“He logrado todo lo que he querido, he representado a mi México, Jalisco y mi ciudad Guadalajara a nivel mundial; he tenido contratos en Europa, Asia y en otros sitios. Ya de dos años para acá he sido reconocido por mi estado Jalisco como imagen y ahora dentro de lo profesional me gustaría finiquitar un par de cosas antes de retirarme; me gustaría tener un enfrentamiento de máscara contra máscara contra Canek, que es otra leyenda viviente y que hemos tenido enfrentamientos muy fuertes.

También me gustaría enfrentarme al Hijo del Solitario, que siempre ha hablado que quiere mi máscara, y yo encantado. Son pendientes que tengo”.