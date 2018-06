Acusan que inseguridad ha rebasado a autoridades

"El problema es que estamos dejando indefensos a los elementos de seguridad. Es imperante que la Marina y el Ejército actúen en apoyo a las corporaciones locales", manifestó y además lamentó que la seguridad pública esté siendo rebasadas por la delincuencia organizada.

Estamos listos para debatir, este 1 de Julio hay dos opciones, seguir con quien no ha dado resultados o una propuesta diferente y para todos por #ElLeónQueQueremos #VotaSoloVerde, el cambio está #ConSergio. pic.twitter.com/ddwd9T3B6h — Sergio Contreras G. (@SContrerasMX) 4 de junio de 2018



“Ni siquiera se les compró en tiempo sus uniformes, sus chalecos, las balas y esto era porque hemos tenido un Gobierno ausente, pareciera que hay más presidente ahora con Luis Ernesto Ayala que con Héctor”, indicó.

“El problema en el Estado como en León ha sido la falta de atención del Poder Ejecutivo Estatal, del Gobernador en diseñar una política de Seguridad bien aterrizada a los municipios. Cuando hace cuatro años comenzó el declive de la Seguridad en Guanajuato debió haberse buscado una alianza inmediata con el gobierno Federal y el Ejército”, manifestó.

El priísta calificó como aberrante que en un puesto de control en una ciudad como Salamanca, que se está formando de alta peligrosidad, candidato por Movimiento Ciudadano afirmó que los policías y tránsitos deben tener más seguridad, justamente porque los retenes son para detener sospechosos o delincuentes. Asimismo señaló que en esta administración no hubo resultados en seguridad. Asimismo, candidato del PVEM señaló que "si no hay chalecos antibalas para los retenes, ¿para qué haces retenes?, si tú mandas a los policías con sus simples patrullas y no les das el armamento y la protección necesaria, ese es el mensaje de un rebase total. Desgraciadamente debe reconocer el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales del Corredor Industrial que les han rebasado la inseguridad que estamos teniendo".