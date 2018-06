Llenan el Centro de cachorros para frenar maltrato animal

Esta mañana cerca de 120 personas acudieron con sus mascotas a lay organizaciones civiles dedicadas al rescate, defensa y adopción animal.Poco después de las 10 de la mañana inició la caminatase llenó de cachorros y sus dueños gritaban de forma constante

Durante el trayecto también se podían leer lonas con los siguientes mensajes: “A los que aman sin condición URI los defiende con el corazón”, “Defiéndeme. ¿Si no eres tú... quién hablará por mí? Stop al maltrato animal” y, “Los animales no son muebles tienen vida”.

La marcha concluyó de forma pacífica en la zona peatonal del Centro Histórico donde los asistentes y sus mascotas

“El objetivo es hacer conciencia de que tenemos que respetar a los animales y justamente con esta marcha lo que estamos haciendo es invitando a la gente para que firme la iniciativa de varias asociaciones civiles que están impulsando que no se les trate a los animales como cosas sino que se les trate como seres sintientes.

Es un llamado a la sociedad en general a sensibilizarse para darles un trato digno a los animales. De forma simbólica se les dio un certificado a los perritos que participaron en la marcha”, señaló Gutiérrez Campos.

Elizabeth Chacón, presidenta de la Unión de Rescatistas Independientes (URI) indicó que actualmente en el Código Civil del Estado los animales

“Además de que la iniciativa sea respaldada por algún diputado local también se necesita cierta cantidad de firmas ciudadanas que la avalan y es el 0.5% del padrón electoral del estado, se tienen que recolectar 25 mil firmas a nivel estatal para respaldar esta iniciativa de ley, al momento llevamos 5 mil”, precisó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Gabriel“A mí lo que me movió para participar en esta marcha es concientizar la problemática dentro del maltrato animal ya que traje a Doby y él fue rescatado de la colonia Ampliación San Francisco, este perrito vivió maltrato cuando lo rescaté tenía varias heridas y quiero que eso llegue a erradicarse en Guanajuato. No sólo los humanos tenemos voz los perros también tienen derecho a ser escuchados”.Rafael“Nosotros compartirmos mucho la visión de Ale sobre la protección de los animales nos parece un tema muy sensible y León debería ser una ciudad a la vanguardia de la protección animal esta es una muy buena oportunidad para poder considerarlo. Nosotros admiramos mucho la labor que hace la candidata y todas las asociaciones”.