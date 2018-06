Ajuste de cuentas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hay un gran enojo y desánimo del ciudadano de la calle por la falta de resultados de los que gobiernan: la inseguridad, los excesos, abusos e impunidad que golpean como cachetadas el rostro de un México ofendido por la lacerante asimetría en la que vive.La sombra de Andrés Manuel López Obrador recorre México, acompañada por el 50% de los votantes que perdieron la esperanza en los partidos de siempre. Para millones de mexicanos es más grande el enojo que el miedo a intentar una tercera vía. Prefieren apostar por la Izquierda que permanecer adormecidos en lo mismo. Exigen un auténtico cambio contra el orden inmutable, ya no quieren poner la otra mejilla, quieren vivir con dignidad, aquí y ahora.Retrocedamos en el tiempo y recordemos los incendiarios discursos de la utopía del cambio que vendió Fox en campaña. Nada cambió. Es entonces, cuando la terrible y angustiosa lucidez del libro de Lampedusa, El Gatopardo, acentúa el sentimiento de desencanto, con la certeza de que, en efecto, los cambios políticos, económicos y sociales que tienen lugar en México son para que “todo siga igual, pese a que todo haya cambiado”: el gatopardismo.La conciencia colectiva de millones de mexicanos, que reiteradamente ha sido manipulada, engañada y controlada por discursos, promesas y miedos, hoy será difícil volverla a engatusar, porque está en estado de alerta y tiene la más férrea convicción de no dejarse impresionar por pantomimas, fuegos de artificio y guerras de opereta entre el PRI y el PAN. La nueva conciencia ciudadana va a intentar alternativas, como la de una tercera vía.En el país, a mitad del sexenio, ya flotaban en la atmósfera barruntos del tamaño de la corrupción y de la ira que esto provocaría; y, en su momento, la mansión de Angélica Rivera, esposa del Presidente, desató el reclamo generalizado de una sociedad más consciente y más indignada. Vino la respuesta del Presidente, que, aunque tardía, al fin mostraba voluntad de cambio del Gobierno. El 2 de julio del 2016, Peña Nieto pidió perdón por el escándalo de la Casa Blanca: “Fue un error”, dijo. Aunque tarde, la solicitud de perdón vino acompañada con la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.No obstante, el evento de la Casa Blanca desató la furios populi, generando todo tipo de chismes y rumores en torno al Presidente. Un pueblo enojado, ofendido y decepcionado por los excesos de la clase política, recurre a la defensa que le queda: el rumor. Esta práctica se convierte en un mecanismo de sanción de los ciudadanos contra los malos políticos, ante la impotencia social de no lograr poner freno a los abusos.Probablemente, el enojo no era sólo contra Peña Nieto, pero para bien o para mal, en nuestro sistema de partidos y gobierno presidencialista, el Presidente es el pararrayos de la ira y todo lo bueno y malo que pasa en México: muchos gobernadores, legisladores y alcaldes han sido deshonestos, incapaces de servir, de cumplir compromisos y de respetar a la sociedad… El mensaje del populi es claro: “No los queremos, la clase política ha fallado.”Un político fascista, senador italiano, Gaetano Mosca, fue quien formuló el concepto de “clase política” para definir al grupo especial y organizado que monopoliza el poder político y la toma de decisiones. Esta definición establece que la clase política es la que gobierna y se distingue del resto de las personas o masas sociales al gozar de las “ventajas del poder político”.La historia política es la historia del acomodo social basado en la sabiduría ancestral de los pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre luces y sombras, entre logros y fracasos: son las vicisitudes desde las que partimos hoy para trazar el camino hacia un mundo mejor, mediante la política y mayor ciudadanía; pero, esto solo se logra con la participación social.Hay que decir que no hay nada más grotesco que las personas que se quejan y se quedan sentadas, erigiéndose en jueces de todo y de todos y no quieren ni les interesa participar en nada de lo público; esto es mediocridad cívica, pobreza ciudadana y el origen de muchos de los males que padecemos hoy.Muchas personas demandan un cambio, pero quieren que se dé desde los gobiernos y partidos, hacia la sociedad, debiendo esto ser al revés: el cambio debe de venir desde los cimientos, es decir, la sociedad tiene que cambiar, para hacer cambiar las estructuras del poder político; si la sociedad no deja su apatía, su miedo a participar en lo público y ejercer y exigir sus derechos de ciudadanía, la política de partidos nunca va a cambiar.Es urgente volver a la sociedad como legítimo fundamento de la política; es un compromiso que los políticos deberían asumir; sobre todo, debido a las actuales condiciones que se viven en el País. Desgraciadamente, los supuestos avances democráticos no han servido para arraigar en los políticos un sentido de responsabilidad, que implique compromiso auténtico del poder político con la sociedad. La democracia debe de empezar por darle poder al ciudadano...El objetivo de la ciudadanía social consiste en asegurar que cada cual sea tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales. La ciudadanía debe ser entendida como el status conformado por derechos y pleno acceso a servicios básicos, de forma que la ciudadanía en su sentido más pleno precisa respeto, bienestar, dignidad y justicia, un modelo de estado del bienestar democrático. Por lo tanto, ¡no! a la ciudadanía pasiva, es ciudadana la persona protagonista de su vida personal y compartida, no la que depende de nuevos señores feudales. “Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro”: M. J. Clouthier.No esperemos pues, resignados, pasivos y con miedos el 1 de julio. Para avanzar, es condición sine qua non la participación ciudadana, y aceptar los resultados electorales sin temores, gane quien gane, así es la democracia. Pero, ésta no termina con el voto, éste es solo el inicio de la participación en lo público.Sin imaginación creadora, sin iniciativa, sin cooperación y colaboración, mal puede una sociedad expresarle y exigirle a un gobierno que cumpla su mandato y sus responsabilidades. No son los gobernantes los que están distantes, son los ciudadanos los que están ajenos.Después del 1 de julio, México no volverá a ser el mismo, la experiencia democrática y las circunstancias harán madurar políticamente a los mexicanos para transitar por todo el espectro político, de la Izquierda a la Derecha, del conservadurismo al liberalismo, sin temor a echar a los que fallan y no cumplen. La política está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, representa la insuperable posibilidad de cambiar las cosas que no nos gustan desde el consenso.En este sentido, el ejercicio de la ciudadanía deberá ser sin prejuicios, sin venganzas, impregnado de proyectos, de emociones, de compromisos; pero también de utopías que nunca alcanzamos, pero que ayudan a avanzar.Quizá, el 1 de julio, haya un ajuste de cuentas de parte de los olvidados, los que no han tenido oportunidades y que están ofendidos y enojados. Ojalá se emitiera un voto de reflexión y análisis por la persona del candidato, sus proyectos y trayectoria, sus anhelos y no un voto de cólera y resentimiento que obnubilan la razón.“Hay razones del corazón que la razón no entiende”: Blas Pascal.