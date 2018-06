Comentario al artículo 102-A de la Constitución Federal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con motivo de la polémica desencadenada en esta semana, acerca de quién podrá ser nombrado como el Fiscal General del Estado, me permito compartir con los amables lectores, el texto con el comentario al artículo 102-A de nuestra Constitución Federal que elaboré para la edición comentada que publicó la Universidad de Guanajuato de nuestra Carta Magna:La Constitución Federal de 1857 en el artículo 91, correspondiente a la Sección III, “Del Poder Judicial”, disponía: “La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general”.Ese dispositivo constitucional, si bien formaba parte de la doctrina política en boga sobre el equilibrio de los Poderes, conjuntamente con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en el ánimo de los Constituyentes del ‘56, la tendencia fue la de reducir al mínimo las facultades del Presidente de la República, intentando atemperar o quizá hasta corregir “la acongojada historia nacional, con su escenario dominado siempre por la figura abrumadora del tirano irresponsable, cruel y hasta sanguinario, que quisieron acabar aún con la posibilidad teórica de que la tiranía resucitara alguna vez en este suelo tan pródigo para engendrar tiranos” (RABASA, 2007: 129).Durante el periodo de la vigencia de la Constitución Federal de 1857 el Fiscal y el Procurador General de la República eran parte integrante de la Suprema Corte de Justicia, hasta la reforma del 22 de mayo del año 1900 en que este artículo 91 se refirió exclusivamente a la Corte con Ministros y en un nuevo texto del artículo 96 constitucional se estableció estructurar el Ministerio Público de la Federación y la Procuraduría General como parte del Poder Ejecutivo. (GARCÍA RAMÍREZ, 1974: 200)En la Ley Orgánica del Ministerio Público expedida en el año 1903, se pretende dar una relevancia fundamental al Ministerio Público e inspirándose para ello en la organización de la institución francesa, se le otorga la personalidad de parte en el juicio. De los preceptos de esta ley se desprende el intento de imprimirle un carácter institucional y unitario en tal forma que el procurador de justicia, representa a la institución. (COLÍN SÁNCHEZ, 1981: 103)El Ministerio Público fue miembro de la Policía Judicial, de la que el juez era el jefe; el control de la investigación recaía en el propio juzgador, aunque conforme a la ley su protagonismo solo era como un requirente para pedir y auxiliar la pronta administración de justicia en nombre de la sociedad. Hasta la ley orgánica de 12 de septiembre de 1903 se creó el cuerpo del Ministerio Público independiente del Poder Judicial, señalándolo como parte procesal.En la Constitución Federal de 1917 se pudo ya consolidar y entender mejor el gran cambio del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República.El texto original del artículo 102 de la Constitución de 1917 fue el siguiente:Art. 102.- La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar presididos por un Procurador General, el que deberá tener las mismas calidades requeridas para ser Magistrado de la Suprema Corte.Estará a cargo del Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los reos; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la misma ley determinare.El Procurador General de la República intervendrá personalmente en todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los Ministros, Diplomáticos y Cónsules Generales, y en aquellos que se suscitaren entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y la Federación o entre los Poderes de un mismo Estado. En los demás casos en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General podrá intervenir por sí o por medio de alguno de sus agentes.El Procurador General de la República será el consejero jurídico del Gobierno; tanto él como sus agentes se someterán estrictamente a las disposiciones de la ley, siendo responsable de toda falta u omisión o violación en que incurran con motivo de sus funciones.El precepto que durante casi 100 años rigió en esta materia, fue reformado sustancialmente mediante el Decreto de 10 de febrero de 2014 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. En esta profunda reforma podemos destacar las principales grandes diferencias en relación con el texto del Constituyente de 1917 y entre ellas las principales serían las siguientes:1.- El Ministerio Público ya no estará presidido por un Procurador General de la República, sino por una Fiscalía General de la República, como un organismo público autónomo, presidida por un Fiscal General.2.- El Procurador podía ser removido libremente por el Ejecutivo Federal, en tanto que el texto en vigor estipula que solo podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley; pero además la propuesta de remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General sería restituido en ejercicio de sus funciones.Estimamos que el espíritu de esta reforma va en función de que podría darse la hipótesis de que el Fiscal General tuviera serias diferencias con el Ejecutivo Federal por alguna investigación en su contra o en contra de funcionarios afines al mismo y que por esa circunstancia pretendiera removerlo sin quedar clara la causa grave que se le atribuyera; en ese caso la Cámara de Senadores serviría de control para evitar esos deslices.3.- Si bien la designación de Procurador anteriormente la podía hacer el Ejecutivo Federal con la sola ratificación del Senado, ahora existe un procedimiento especial en tres puntos, en que inversamente al anterior procedimiento, quien proponga a los prospectos o candidatos al cargo será el Senado y el Ejecutivo Federal de una lista de diez candidatos que se le propongan, regresará una terna al Senado para de ella seleccionar a quien fungirá como el Fiscal General.4.- Un cambio muy importante consiste en que la duración del Procurador en su cargo era al libre albedrío o decisión del Ejecutivo Federal, en tanto que ahora se fija el plazo de nueve años para la duración del encargo del nuevo Fiscal General.Fuera de las diferencias anteriormente indicadas, existe un detalle en la fracción VI en donde se señala que el Ministerio Público entre otras atribuciones, solicitará las medidas cautelares contra “los imputados”, ya que anteriormente se hacía referencia al “inculpado”, esta circunstancia obedece a la actualización del Sistema Penal Acusatorio Adversarial.El artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a que hemos hecho referencia y en donde se reformó el art 102 constitucional, desató una gran polémica por la advertencia de los grupos parlamentarios opositores al Partido Político del Presidente de la República, porque en el mismo se autorizaba automáticamente a que quien fungiera como Procurador General de la República al momento de expedirse la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la nueva Fiscalía General de la República y de sus normas secundarias, esto es su ley orgánica, quedaba designado como titular por nueve años.Por ello, se elaboraron iniciativas de un nuevo decreto incluso del propio Ejecutivo Federal para reformar el artículo Décimo Sexto Transitorio de aquella reforma de referencia para que el nombramiento o designación del nuevo fiscal no fuera automático a favor del procurador general que se encontrara en funciones al momento de expedirse la declaratoria aunque respetando el derecho de ser considerado para participar en el proceso de designación señalado en las fracciones I, II y III.