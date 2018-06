La Olla: Policías solos, indefensos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Guanajuato se cimbró por el asesinato de seis policías viales, en Salamanca, este 1 de junio. Y es que los elementos no portaban armas ni chaleco antibalas a pesar de que los retenes en los accesos y salidas a las ciudades se han convertido en escenarios peligrosos.Ya suman 36 policías asesinados este año (27 de corporaciones municipales). Y la cuenta no para...Es de cuestionarse que, en una ciudad como Salamanca, donde el crimen organizado, sobre todo en la venta y robo de combustible ha crecido sin freno alguno y en una entidad donde, por día, las víctimas diarias suman hasta 15, los elementos de vialidad, que se encargan de detener vehículos sin placa y revisar a motociclistas que en ocasiones se dedican al asalto a mano armada, no porten armas y estén así, a merced de la delincuencia.En esta ocasión, trascienden dos situaciones. Primero, el desinterés de las autoridades estatales y municipales para proteger a quienes a diario arriesgan su vida enfrentando al crimen organizado, para que ellos puedan decir que se hace lo mejor que se puede en atender los delitos del fuero común. Y es que, no nada más los números de la incidencia delictiva reflejan que el Gobierno de Miguel Márquez, ya está rebasado, sino las ruedas de prensa del famoso Grupo de Coordinación Guanajuato, en las que a la pregunta expresa de si había detenidos por el crimen que costó la vida de seis tránsitos, todos los titulares de Seguridad se miraron unos a otros en un silencio abismal.También hay que decir que hubo un momento aún más conmovedor que la propia muerte, que además quedó grabado en video. El momento en el que el sexto elemento de vialidad, que quedó herido recostado sobre sus compañeros ya muertos, clamaba ayuda a quienes se acercaban, tanto a elementos de Seguridad y a ciudadanos.El video que comenzó a circular en las redes sociales y en medios de comunicación, refleja no solo la incapacidad de elementos de Seguridad de atender a un compañero, en segundos vitales para salvar una vida y tener que contar una triste historia; pero también se vio la indiferencia e insensibilidad de los ciudadanos, uno de ellos graba el momento en que ese sexto elemento está herido, pidiendo auxilio, termina de grabar la masacre y se va. Más la indiferencia del Gobierno. A merced del hampa.Otro hecho relevante en la semana es que policías municipales de Celaya se armaron de valor para denunciar lo que es un secreto a voces y que el Municipo en casi tres años no tomó en cuenta: los abusos de los mandos policíacos al interior y las carencias en la corporación que los discursos del alcalde, Ramón Lemus, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González, no subsanan.El Secretario se fue del lugar sin lograr nada, sólo haciendo corajes. Y el Ayuntamiento, que tenía programada una sesión ese día por la mañana, en lugar de ir a encarar la protesta de sus elementos, se esfumó. Muy mal, muy mal.Toca turno esta semana, y en dos por uno, para debatir a los candidatos a la Alcaldía de León.Mañana es el debate convocado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con un horario para conciliar el sueño, de 21:30 a las 23:00 horas en las instalaciones de TV4.La segunda parada es un evento convocado por el Consejo Coordinador Empresarial de León y la Coparmex León el jueves 7 de junio de las 19:00 a las 21:00 horas en el Salón Casa de Piedra.Al de mañana confirmaron su asistencia los siete candidatos, y para el del jueves 7 sólo cinco respondieron que irán: Héctor López Santillana (PAN); Lupita Torres Rea (PRD); Ernesto Oviedo Oviedo (Morena-PES-PT); Sergio Contreras Guerrero (PVEM), y Clemente Villalpando Padilla (PRI). A los empresarios no respondieron Daniel Malacara (MC) ni Óscar Martínez (Nueva Alianza).El debate del Instituto Electoral establece los siguientes subtemas que abordarán en este orden: seguridad pública y violencia; migración; transparencia y rendición de cuentas; y desarrollo agropecuario rural.El del Consejo Coordinador incluye tres ejes con varios subtemas posibles: Desarrollo sostenible (contaminación ambiental, urbanismo y movilidad y uso eficiente del agua y abastecimiento), competitividad (impulso a la productividad, infraestructura para el desarrollo y diversificación industrial y comercial) y estado de derecho (combate a la corrupción y la impunidad y seguridad).Los moderadores del debate del día 7 son los periodistas locales Antonio Rocha Pedrajo y Bellatrix Razo. El formato del mismo permite la interacción entre moderadores y candidatos, más no la directa entre ellos. Además participarán cinco estudiantes en los cuestionamientos a los candidatos.El foro de TV4 será cerrado. Para el 7 se esperan unas 250 personas (asociados del Consejo Empresarial, organizaciones civiles convocadas y 15 lugares para los equipos de cada candidato).Es un ejercicio útil indispensable en una sociedad que se precie de ser democrática, un elemento más para que los electores puedan construir durante campañas una opinión mejor informada sobre el voto.El Observatorio Ciudadano de León que comanda Luis Alberto Ramos, convocará a los candidatos a la Alcaldía de León el próximo 13 de junio a la firma de compromisos concretos.El documento final se está detallando, pero estarán incluidas algunas propuestas que ya el Consejo Empresarial, con la suma de organizaciones sociales como el Observatorio, entregaron hace unos días a los candidatos a la Gubernatura, pero que también incluye proyectos para Alcaldía y Legislativo.Entre las peticiones del documento “Propuestas por Guanajuato 2018”, que podría incluir el Observatorio Ciudadano, está la de una “Reingeniería Institucional de la Policía Municipal” que tenga como objetivo las estrategias integrales para generar un proyecto de vida a los elementos de Seguridad y sus familias.También los quieren comprometer a incrementar el sueldo a los policías municipales de 15% a un 25% en el trienio -según nivel jerárquico-, gracias a reducir 10% el pago de nómina a la burocracia administrativa que muchas de las veces no cumple el perfil y no realizan ninguna labor importante.Otro planteamiento es “Involucrar a la sociedad en la prevención y políticas de seguridad”, es decir, un respaldo pero en serio a la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León y los proyectos que de ahí surjan “Resulta urgente que las autoridades respalden de manera moral, operativa y presupuestaria los proyectos planteados”, dice el documento del Consejo Coordinador Empresarial.Uno de los temas que han sido agenda de la institución que comanda Luis Alberto es el proyecto de una Policía Cívica Municipal (ver el ejemplo de Morelia), que se base en la proximidad, investigación, atención a víctimas, que resuelva los problemas vecinales y faltas administrativas con sanciones y programas de trabajo comunitario eficaz.Otro planteamiento de Luis Alberto que seguro veremos en la firma de compromisos, y que han retomado en campaña principalmente Héctor López y Clemente Villalpando, es crear la figura de “City Manager” o “Administrador de Ciudad”, un profesional en quien se apoye el Alcalde para la gestión diaria operativa y técnica de los programas de gobierno y de la prestación de los servicios públicos.Al Observatorio le preocupa también el tema de “Fortalecer la infraestructura social”, es decir, que más de la mitad de inversión en obras se destine a proyectos que transformen los polígonos de marginación.Hace unos días presentaron un análisis del programa de “400 obras más para León” -que en marzo del año pasado presentaron con ‘bombo y platillo’ las autoridades locales y estatales- se contabilizaron 868 obras en total con un monto anunciado de 5 mil 180 millones de pesos. Un 60% están concluidas, un 24% en ejecución, 11% pendiente de actualizar datos, 5% elaboración del proyecto y 3% por iniciar.La revisión palomea que 79% es infraestructura social, pero atinadamente anotan que se deben crear mecanismos para que los ciudadanos opinen sobre la pertinencia de las obras y un organismo ciudadano que analice la inversión desde el punto de vista técnico y financiero. Transparencia pues.Ya hace tres años hicieron firmar a Héctor, pero hoy los compromisos deberán de ser más puntuales.El Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana aún no tiene frutos.El 19 octubre de 2016 fue la primera reunión de autoridades estatales y municipales con representantes de organismos empresariales y sociales de Celaya, Irapuato y León, donde por primera vez se habló de formalizar la creación de fideicomisos para fortalecer las acciones de seguridad en una estrategia a largo plazo y con participación ciudadana y no estar atados a los vaivenes electorales.Convocados por el entonces secretario de Gobierno del Estado, Antonio Salvador García López, se anotó que los fideicomisos tendrían aportaciones del Estado, Municipio y empresarios. De León participaron en esa primera cita el tesorero Gilberto Enríquez; y los presidentes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y del Observatorio Ciudadano de León, Rocío Naveja y Luis Alberto Ramos.El 26 de octubre del 2016 hubo otra reunión en Silao para dar seguimiento al tema, parecía que había prisa. Luego ya usted conoce la historia, desencuentros entre el gobernador Miguel Márquez y el sector empresarial leonés con el juego del “huevo y la gallina”, sobre qué era primero, crear el Fideicomiso y en un futuro se dieran las aportaciones de los empresarios, o primero le apoquinaran para conformarlo.Después recursos y voluntades se enfocaron en la construcción del cuartel de la Brigada Militar.El Consejo Coordinador Empresarial, la Mesa Ciudadana de Seguridad y el Observatorio Ciudadano, insistieron en el Fideicomiso; el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, los respaldó, lo mismo que el Ayuntamiento.La Mesa priorizó invertir en 3 ejes: Fortalecimiento de la Policía, inteligencia y prevención del delito.En julio próximo se cumple un año de que el Ayuntamiento aprobó el nombramiento de los integrantes ciudadanos del Fifosec, luego en octubre se realizaron modificaciones al convenio y finalmente vio la luz el Fideicomiso con 25 millones de pesos de aportación en partes iguales de Estado-Municipio.Se anunció la contratación -a partir del 1 de enero- del primer proyecto llamado “Proceso de Conversión Estratégica”, por el despacho Oxford Leadership, del panista Juan Carlos Murillo Flores.En un comunicado donde ni siquiera se dijo el monto del contrato sólo se anotó que “el objetivo general de este primer contrato es fortalecer la estrategia de Seguridad Pública en León, integrando un plan estratégico contemplado a 36 meses”. A 5 meses todavía no sabemos nada.Lo que trasciende es que en la reunión de La Mesa del pasado jueves se presentó un diagnóstico inicial, y que para cuando inicie el próximo Ayuntamiento ya habrá plan de enfoque para ejecutar y evaluar.Lo cierto es que el responsable de la chamba no es un especialista en el tema de Seguridad Pública y además está ocupado como asesor del candidato del PAN-PRD-MC, Diego Sinhué Rodríguez. Así que al Comité Técnico del Fideicomiso, que encabeza un ciudadano no funcionario, Antonio García, le toca poner lupa para que el proyecto sí sirva o todo arrancará con el pie izquierdo. Ojalá que no.La inversión del fondo debe ir 100% alineada con el plan de Seguridad del próximo gobierno. Un ejemplo, suponiendo que repite Héctor, ¿es viable su propuesta de crear cinco grupos de policías especializados para diferentes delitos, o lo que falta es una estrategia por delito?. ¿No es mejor una sola policía de proximidad fuerte y capacitada para prevenir y atender todos los delitos? Son preguntas.Todo sin olvidar que la responsabilidad de la Seguridad es de las autoridades, la sociedad colabora.En los hechos de enero a marzo de este año frente al mismo trimestre del 2015 los homicidios dolosos aumentaron 106%, el narcomenudeo 332%, los delitos contra la familia 37%, el robo a negocio 33%, lesiones 1%. A la baja: robo a vehículo -18%, robo a casa -22%, delitos sexuales -39%, según el reporte del Observatorio Ciudadano con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.