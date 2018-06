Los indecisos leoneses

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El margen de indecisos a un mes de la elección, se reduce. Hay consensos en plataformas como Oraculus (encuesta de encuestas) que AMLO será Presidente, que Diego Sinhué será Gobernador y que Héctor López Santillana será reelecto Alcalde. Los sondeos coinciden en que los márgenes de indecisos ya están abajo del 20%. Así que los “cuartos de guerra” de los políticos están peleando a los indecisos.Pero ¿quién es el indeciso? En general, el indeciso es quien no toma decisión o la posterga o la deja a otros o al destino. En nuestra vida política, en los procesos electorales, los indecisos son quienes antes de la elección no han tomado su decisión o la guardan para el final o incluso, tomándola, no la dan a conocer a quienes encuestamos.En una elección polarizada, el “voto nulo” será mínimo en este proceso electoral (anular el voto votando por más de una opción como protesta contra el sistema político), por lo que el voto de los indecisos es clave en la “modelación” de un proceso electoral para aventurarse a pronosticar resultados.En el mundo (bueno en la sociedad occidental para ser precisos), los partidos políticos tienden cada vez más a posiciones de centro para evitar radicalismos y así capturar al votante; las marcas-partido, el logotipo, son cada vez más rechazados por la sociedad (el PRI y antes el PRD, son las marcas más rechazadas por el votante en el Bajío).En nuestro querido México, los partidos tradicionales tendrán en unos días su mayor descalabro; el PRI y el Verde, su partido satélite, están ya en vías de extinción en preferencias electorales; el PRD desaparecido del mapa electoral, el PAN fracturado perdiendo su oportunidad de regresar al poder presidencial, en tanto que AMLO, el populista candidato anti-sistema, canalizando todo el enojo social por 18 años de alternancias que nos dejaron peores de lo que estábamos en el 2000.Desencantos con los tres últimos presidentes y sus estrategias fallidas para conducirnos a una vida mejor, mostrando que la vida política tocó fondo naufragando en mares de corrupción.La elección del primero de julio será en realidad un referéndum, entre quienes quieren seguir el sistema político de los últimos 20 años y quienes quieren darle un vuelco.Es decir, por primera vez, para pronosticar quién ganará en las elecciones, ya no pesará tanto el “voto duro” de los partidos (aquel que incondicionalmente se obsequia a tricolores, a azules o naranjas o amarillos o verdes), sino si el candidato es del “sistema” o “antisistema”.Como el “arroz ya se coció”, solo quedan estos días a los candidatos, ganarse a los indecisos, tanto en la elección presidencial como en la estatal.Si bien, los “indecisos” ya no pueden cambiar la elección, pues las bandas de acuerdo a las “concentradora de encuestas” están entre 20 a 25 puntos de ventaja de AMLO con respecto a Anaya y entre 15 y 20 de Diego Sinhué sobre Sheffield, todavía pueden cambiar algo las tendencias.Sabemos que la preferencia por un partido es la suma del “voto duro”, lo que aporta el candidato(a), lo que aportan las alianzas con otros partidos (que nunca es simple suma aritmética de sus votos) y aquello que capturan de los indecisos.Entonces ¿A dónde irá el voto de los indecisos leoneses? Bien. Charlando con el Dr. Delfino Vargas, asesor de Universidad Meridiano, doctor en estadística, investigador de la UNAM en temas de medición social y uno de los mejores estadísticos de México, coincidíamos que es posible medir el perfil de los indecisos para poder evaluar su “propensión” a votar por tal o cual partido.La estrategia es identificar el perfil político del indeciso ubicándolo en la posición de izquierda, centro o derecha, como lo propone el Modelo Lewin.En Europa y los Estados Unidos esta técnica permite a través de cuestionarios, ubicar nuestras tendencias políticas al preguntarnos sobre temas álgidos como: la pobreza, el mercado, la religión, las preferencias sexuales, el medio ambiente, etc. y con las respuestas, ubicarnos como liberales, de centro o conservadores.Esto nos ha ayudado a medir que el leonés indeciso define su voto en los últimos días previos a la elección. El margen de indecisos se reduce debido a que cada vez nos convencen menos los politiquillos y “no sabemos por quién votar” pues todos son “igualmente malos” y las alianzas confunden al elector.Sin embargo, al acercarse las elecciones, escuchar a nuestros círculos cercanos, conocer las propuestas, saber quiénes son los candidatos, sufrir la “spotización” de que somos objeto, comentar los debates, el indeciso se decide y vota.Entonces ¿por quién vota el indeciso leonés? El indeciso fue uno de los factores que consideramos para medir con precisión la victoria de Ricardo Sheffield en el 2009, de Bárbara Botello en el 2012 y de López Santillana en el 2015.Los indecisos en León eran mayoritariamente conservadores; hoy han bajado 35% a 45% es su porcentaje y tienen propensión por tanto a votar por partidos conservadores como el PAN y es lógico pues estamos en la cuna del Sinarquismo y de las tradiciones católicas y aunque esto ha disminuido por cambios generacionales y culturales, es fácil comprobarlo en mediciones.Estos indecisos leoneses son jóvenes trabajadores profesionistas, con escolaridad promedio de bachillerato-licenciatura y son sensibles a las propuestas, a temas de medio ambiente, a generación de empleos, prefieren a candidato(a)s directos y sencillos, gustan de perfiles ciudadanos y no políticos; están ubicados más en zonas de clases medias y prefieren en estar en contacto con tecnología digital.El resto de los indecisos, 30% a 35% son proclives a votar por AMLO; están en las zonas de mayor pobreza y son sensibles a programas sociales emergentes cuando se acerca la elección (en León está la mitad de esta reserva en Las Joyas) y el resto de los indecisos está disperso en segmentos de adultos mayores de 50 años.El primero de julio esperamos salga a votar 60-65% del padrón electoral, pues es una elección clave para nuestro futuro. De acuerdo a los sondeos disponibles, los leoneses preferirán a Anaya sobre AMLO; lo mismo en la gubernatura y en la Alcaldía seguirán la tendencia histórica a votar por el PAN, pero será la primera vez, para sorpresa de muchos, que la izquierda sea la segunda fuera electoral en la región, enviando al PRI al lejano tercer lugar.Los indecisos definirán su voto en estos días y los aspirantes les buscarán cautivar con promesas que exigiremos que se cumplan.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.