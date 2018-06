Un torrente de palabras apabullantes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si alguien pudiera contar no las palabras sino el torrente de frases que se han pronunciado en esta pre-campaña y sumado ya el verbo de todos los aspirantes a puestos de elección popular, requeriría una máquina supermoderna y especial.El siguiente paso sería extraer las ideas, los conceptos válidos que expresen algo entendible y lógicamente con visos de aplicación. Esto ya no se antoja tan complicado porque resulta una suma muy cortita.Por último habría qué calificar si nosotros gente de a pie, hemos percibido, de los debatientes, el diseño de un municipio diferente, un estado distinto y una República que resulte superior.No la pobreza sino la miseria ha campeado en el presente ejercicio democrático. Contados los debates en los diversos niveles, quienes comparecen llegan, raras son las excepciones, con un “caballito de batalla”: la inseguridad. Dicen, repiten, insisten y reciclan hasta el cansancio el tópico, sin decir jamás de manera clara el cómo.Hay candidatos que en el podium se aprecian irascibles, sus gestos los delatan fuera de sí y no porque sea ese su temperamento, sino que el odio hacia los competidores los corroe.No, de ninguna manera vamos a pretender que los debatentes sean flemáticos, pero se antoja pertinente que se nos presenten al natural, sin afectaciones emocionales disparatadas.Es claro que los debates, en todos los grados, son ya una nueva y ojalá que buena cultura política, pero para que esto ocurra ha de entenderse que los participantes lleven en la mente un esquema temático claro, definido, factible.Hay quienes no entienden la “O” por lo redondo ya que ignoran totalmente a qué se refiere el cargo al cual aspiran. De esa forma campanuda, campechana e irresponsable un pretendiente de diputación local, para presumir seguramente, llevó al programa de televisión en donde lo entrevistaron unas fotos de su persona, con un costal en una mano y en la otra la varita que servía para recoger basura.Una actitud así desencanta porque ese pretenso no tiene la más mínima idea de aquello a lo que aspira. ¿Se sacó en una tómbola la nominación? ¡Es probable!Y ¿por qué varios que debieron participar en un debate, por Irapuato, que en realidad era simple comparecencia promovida por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato no acudieron?. Mínimo, era obligado políticamente, tenían que expresar los motivos de su ausencia.Esa nueva cultura debe arraigarse. Miren ustedes mis lectores, no se crean que los muchachos y muchachas son “lelos” o torpes. Les proporciono un dato que ilustra: en el plantel praparatoria del Instituto América se realizó hace unas semanas un debate respecto a cuanto ocurre en Medio Oriente.Muchachos y muchachas se prepararon incluso para representar a la ONU. Fue una dialéctica que sorprendió. Los debates políticos llevados próximamente a esos planos escolares resultarán una novedad e ilustración, ya que las nuevas generaciones no tienen en ningún sentido prejuicios y menos intereses. Serán capaces hasta de exhibir a su pariente que en el gobierno recibe los consabidos “moches”.Un ciudadano común, que soy yo, me tomo la libertad de proponer que todos los aspirantes a puestos de elección popular (hombres y mujeres) desde síndicos, regidores, alcaldes, diputados, gobernadores y senadores, ya no digamos presidente de la República, reciban un curso previo, interno en su partido y si van por la libre se lo consigan para saber el ABC de ese cargo.Jugar a la gallinita ciega, en esos planos, es ridículo. Va de cuento: en la LI legislatura federal, de la cual formé parte, tuve un compañero de partido (PDM), que jamás subió a la tribuna y el día que estaba por hacerlo, a la hora buena le dio diarrea. ¿Y cobraba puntual su dieta? ¡Claro, faltaba más!Unas lecciones con la constitución en la mano, respecto a las funciones de diputados y senadores, la lectura de un librito que es el reglamento y de la Ley Suprema, adentrarse en lo que son los tres poderes y saber qué si se puede y qué no, permitiría unos debates o confrontaciones fluídos y sustantivos. Así los aspirantes, de los diversos niveles, tendrían dos o tres ideas para combidar. ¡Los debates nos ilustrarían!A los que van para las alcaldías, incluso a quienes pretenden repetir, les adelantaría muchísimo darle otra pasadita a eso que se nonoce como organigrama, siquiera para no meter el pie a cada rato, o dar pasos sin ton ni son.Miren, mis estimados lectores, aquí en León, el H. Ayuntamiento desde hace años no ha sido capaz de elaborar una guía para elegir los comités de colonos.El mamotreto en vigencia es antediluviano. Si un aspirante a la Alcaldía nos propone que vamos a renovar esos comités, pero en serio, se llevará las palmas y apoco hasta los votos.Los debatientes o comparecientes, que van a seguir apareciendo en todos los niveles, ¿sabrán mínimamente lo que es el tejido social y cómo se puede reconstruir? Debieran conocer el escaso presupuesto para la cultura, la cantidad de jóvenes que se quedan sin matrícula, no por falta de conocimientos y sí porque no hay cupo.Si a los debatientes en todos los niveles les diera por conocer el tema de salud sabrían de cuántos hospitales carecemos en la República, la cantidad de camas que faltan y lo que se debe hacer para alcanzar el alto rango.Respecto al campo no nos dicen nada tal vez porque no se los preguntan pero es tema de fondo y básico, con sus detalles de producción y diversidad. ¿Los transgénicos, dañan, sí o no, sabrán lo que ocurre en Argentina con el tabaco y los daños a seres humanos?Muchos de los debates actuales se utilizan para darle sabor al caldo con las “puntadas” de mocha-manos y otras más.