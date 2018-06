Es una niña prodigio Daniela Liebman

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Forum Cultural Guanajuato recibió a Daniela Liebman, niña prodigio del piano, quien comenzó su gira internacional con un concierto de música clásica en el auditorio Mateo Herrera de León, mismo que registró lleno total.Daniela Liebman comenzó su concierto con la “Sonata para piano no. 24 en fa mayor. Op. 78”, cuyos dos movimientos, “Adagio Cantabile” resonaron en el público por la destreza que mostró Liebman al tocar notas fuertes. En “Allegro vivace”, segundo movimiento, se apreciaron las piezas intercaladas.Su presentación continuó con Schubert y su “Impromptus Op. 90”, compuesta de cuatro movimientos en distintas notas como do menor, mi bemol mayor, sol bemol mayor y la bemol mayor. La ejecución de estos movimientos tuvo como base el equilibrio entre las notas agudas y graves, lo que en ocasiones no dejaba lugar para los silencios.Tras el intermedio de 20 minutos, Daniela fue recibida por ovaciones que la incitaron a continuar con la balada y los nocturnos de Frédéric Chopin con la “Balada para piano no. 1 en sol menor”, que mantuvo un ritmo cadencioso y agudos muy fuertes, además de mostrar una destreza al recorrer todas las teclas del piano sin perderle el respeto a la pieza a reproducir.Las notas de los nocturnos tuvieron firmeza y a la vez fueron piezas relajantes cuyos tiempos de duración se elevaron al igual que el volumen de su ejecución.La ejecución terminó con la “Balada para piano no. 3 en Mi mayor”, ejecutadas con maestría al no dar lugar a los silencios.El programa culminó con Serguéi Prokófiev y su “Sonata para piano no. 3 en La menor, Op. 28”, pieza que juega con los fuertes y suaves del piano, y que dejó en claro el control que tiene Daniela Liebman del volumen en el instrumento.Cuando terminó de tocar el programa, se levantó y los aplausos no dejaron de sonar. Fue en ese momento cuando anunció: “Balada mexicana, Manuel M. Ponce”, y se dispuso a tocar.El público se puso de pie para aplaudir y gritar “bravo”, Daniela hizo una reverencia. Cuando se disponía a retirarse, se le salió el tacón, lo que resultó en algunas risas de ella y el auditorio.En una charla que tuvo con el público, antes de su concierto, la joven prodigio compartió micrófonos y respondió preguntas tanto de los asistentes como de Arturo Joel Padilla, director del recinto cultural.La jalisciense se inició en la música a los cinco años, Daniela Liebman vivió en un entorno artístico que la marcó para toda la vida al escuchar siempre música clásica.Desde joven, el piano y la música eran su pasatiempo, pero no fue sino hasta sus ocho años que compartió escenario con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), lo que la ha vuelto la mexicana más joven de la historia en tocar con una orquesta, desde entonces, su carrera inició y ha tocado en más de 30 orquestas en distintos continentes.En Texas, Estados Unidos, Tomás Ungar fue su profesor y la motivó a continuar en el mundo de los músicos.Su compositor favorito es Schubert, por la intensidad de sus piezas y por su historia de vida.La adolescente demostró su talento con la “Balada de Chopin no. 1”, misma que declaró es su favorita, de este compositor.