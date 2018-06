'Nos mandaron a la guerra sin fusil'

“Jamás pensamos que ocurriría algo así, por temor algunos compañeros han pensado renunciar a su trabajo, no tienen forma de defensa ni acompañamiento de la Policía Estatal al realizar el trabajo", reveló otro agente vial.

"No nos corresponde atacar el delito como a la Policía, pero nunca sabemos, quién o quiénes puedan viajar en algún vehículo, no sabemos de inmediato si van o no armados”, dijo el oficial que tiene más de nueve años en la dependencia municipal.

En funerarias y domicilios particulares, quienes pertenecieron a la corporación en Salamanca fueron despedidos, hermanos que exigieron justicias y niños que extrañaran a su papá, aún no asimilaban el momento.En la capilla de la funeraria Nueva Vida Eterna reclamó que la autoridades municipales no les permitan usar chalecos antibalas o portar armas, por no considerarlos aptos para ello.Por esa razón dijo que pedirán la renuncia del director y cordinador de Vialidad.Otros consideran que no tienen otra salida más que seguir en la coorporación ya que se les dificultaría conseguir otro trabajo por su edad.También está la incertidumbre de si pudiera desaparecer la dependencia como ocurrió con la Policía Municipal en septiembre pasado, para integrarse al Mando Único.Horas antes durante el homenaje que recibieron los elementos asesinados en el C4 de Salamanca también hubo reclamos de los familiares hacia las autoridades.Las fotos de José Manuel Gutiérrez, Vicente Bueno Zavala, Martín Contreras y Victoriano Sánchez fueron entregadas a las familias durante el evento.La esposa de Vicente no se aguantó las ganas de encarar al Presidente Municipal interino, José Miguel Fuentes Serrato.“38 putazos, sólo eso 38 putazos (balazos) y no tenía un chaleco antibalas, nada para defenderse”, le gritó la viuda.El 16 de abril AM publicó la queja de elementos viales por la falta de equipamento y apoyo de las corporaciones de seguridad.El 1 de mayo, otros elementos de vialidad, denunciaron que presenciaron una riña campal con palos , machetes y balazos. Los agentes reportaron los hechos al C4 y la respuesta de un comandante fue que “El problema no es con los viales así que no es necesario resguardarlos”.El 4 de mayo, elementos viales reportaron que tres drogadictos quisieron asaltar a una persona de bicicleta y a unos muchachos que iban en una moto.El oficial de vialidad como pudo ahuyentó a los asaltantes y tuvo altercado con uno de ellos.