Recalca Diego Sinhue importancia de migrantes guanajuatenses

Durante una reunión sostenida por líderes migrantes de Guanajuato y el candidato a la gubernatura de la "Coalición por Guanajuato al frente", le externaron su preocupación ante las situaciones adversas que enfrentan continuamente.Una de las peticiones por parte de los ciudadanos es una institución que proteja sus derechos frente a las políticas antimigrantes del presidente Trump y trabajar con las comunidades guanajuatenses.Juan Hernández, ex colaborador de Vicente Fox en materia de migrantes, subrayó que la situación en norteamérica es muy difícil por su actual gobierno y necesitan el respaldo de autoridades mexicanas.Sobre las remesas, Juan Hernández pidió a las autoridades que haya un efecto multiplicador de éstas. "Si de verdad es importante el dinero mandado busquemos que no se pierda, que nuevamente sea "Tres por Uno" y que haya un efecto multiplicador.En su intervención,se manifestó orgulloso que las remesas enviadas por los migrantes representan el 6.8% del Producto Interno Bruto y buscará generar esquemas para aplicarlas, y así los guanajuatenses no arriesguen su vida tratando de cruzar la frontera.Le recordó a los migrantes que no están solos y que el éxito de Guanajuato se debe al esfuerzo de ellos. Reiteró su compromiso de crear la Secretaría del Migrante.Por último se comprometió a que su primer evento como gobernador será en Estados Unidos, acompañados de los mexicanos que residen allá.De acuerdo con información del portal electrónico de Banco de México (Banxico), donde se informa que las remesas de enero a abril fueron de 8 mil 944 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo, en 2018, han sido 9 mil 752 millones de dólares.