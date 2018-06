Muere 'Mamá Rosa', fundadora del albergue La Gran Familia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A las 2 de la tarde de este domingo murió Rosa del Carmen Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”, quien por varios años estuvo al frente de la casa hogar “La Gran Familia”, la cual fundó en Zamora, Michoacán.Del Carmen Verduzco falleció de un derrame cerebral en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México, a donde acudió para una revisión del marcapasos que traía colocado.De acuerdo con Ethel Verduzco Verduzco, hija adoptiva de “Mamá Rosa”, del Carmen Verduzco, de 84 años, tenía problemas en los riñones y padecía diabetes.“Mamá Rosa” o “La Jefa” saltó a luz pública luego que en 2014 se descubriera que en el albergue que administraba, construido desde 1947, habitaban más deLos niños y adultos que habitaban el lugarEn julio de 2014, fue detenida por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.Durante un operativo en el que participó el Ejército, se rescataron 278 menores varones, 174 menores mujeres, 6 bebés, y 138 adultos cuyas edades iban de los 18 a los 40 años.Sin embargo, la PGR al no encontrar elemento para sustentar las acusaciones en su contra.Rosa del Carmen Verduzco era conocida en el Valle de Zamora por recoger a niños de la calle y albergarlos; en el tiempo que la casa hogar estuvo abierta tuvo apoyo de políticos como el ex presidente Vicente Fox Quesada; el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, y los alcaldes de Zamora.