Disparan durante maratón de San Diego; interrumpen la carrera

Una persona sospechosa de haber disparado cerca de la maratón de San Diego, en California, fue arrestada por la Policía, según varios medios locales.Una mujer realizó disparos en un estacionamiento, cerca de la línea de llegada de la maratón Rock 'n' Roll de San Diego, según las repetidoras locales de las cadenas CBS y NBC.Las emisoras también informaron que un oficial de Policía resultó herido por un disparo accidental autoinfligido en la pierna o el pie."Ya no hay una amenaza para la comunidad. La escena es segura. El maratón Rock and Roll se ha reanudado", dijo el Departamento de Policía de San Diego en un tuit.Los organizadores del evento indicaron en un comunicado que la carrera había sido interrumpida durante unos 11 minutos. Según ellos el incidente no estuvo relacionado con la maratón, en la que participaron unos 4 mil 900 atletas."La situación relacionada con un tirador activo que enfrentó a las fuerzas del orden no estuvo relacionada con la carrera de hoy", señalaron, subrayando que de todos modos se había activado el protocolo de emergencia.