Encontrarnos en medio

Esta semana el tema recurrente ha sido que hemos llegado a la mitad del camino, que estamos justo en ese punto en el que sólo queda seguir avanzando y viendo de frente. Hoy quiero detenerme y hacer ese balance de medio tiempo.Esta no es la primera vez que salgo a tocar puertas, a caminar, a decirles a los ciudadanos que pueden confiar en mí, que pueden contar conmigo, que quiero ser su aliada.También son 15 años de tener la confianza y de sentirme orgullosa de que la gente toca mi puerta porque sabe que voy a buscar el modo de apoyar. Son 15 años de sentir el respaldo de mi familia.Estos 34 días de campaña me han recordado que los caminos no se andan a solas, que siempre es mejor tener un equipo que confía en un proyecto, que mi visión de ese Irapuato en paz, ordenado, incluyente y transparente es compartida y que muchos otros están dispuestos a pelear conmigo por tener ese municipio lleno de oportunidades para todos.También han sido días de encontrarme con, de ver que algunos de los problemas que ahora enfrentamos son urgentes y que debemos salir de la sorpresa y empezar a actuar con precisión.Hoy hace falta atender desde abajo y con inteligencia el tema de la seguridad, de atender las necesidades de las colonias y comunidades; de generar opciones educativas y laborales a los jóvenes y que hoy les quiero decir y demostrar que son valiosos y que su talento no debe perderse., que estamos ocupados en responder a la altura del riesgo que corren a diario y del sacrificio de los que han muerto o han sido lesionados, que vamos a darles la certeza de que serán atendidos, que ya no tendrán que andar desesperados tocando puertas de quien tiene la obligación de respaldarlos.Regresar a las comunidades me ha dejado grandes satisfacciones al ver los recursos que he gestionado convertidos en obras que han ayudado a mejorar la vida de la gente del campo, pero también ha sido triste ver que la situación deEs necesario empezar a trabajar en coordinación con los campesinos, buscar alternativas para sacarle el mayor provecho a la tierra y a su trabajo. Es necesario recordarles que ellos también son Irapuato, que su trabajo engrandece a este municipio.Las reuniones con los colegios de profesionistas y las asociaciones civiles han sido enriquecedoras y alentadoras: Irapuato está lleno de gente honesta , comprometida y capaz que no da vuelta a la cara al ver los problemas sino que los toma como su razón de ser y busca las alternativas de solución y lo mejor de todo, que quiere ayudar a su gobierno que desafortunadamente no le deja participar,Estoy hoy a la mitad del camino y seguiré recogiendo las propuestas de todos los que comparten este proyecto de crecimiento de desarrollo y de cuidado de nuestro Municipio.Hoy me siento satisfecha de ese camino que me trajo a estar hoy buscando representar a esos irapuatenses que diariamente fundan este municipio, me siento honrada al saber que me esperan tres años de seguir con este trabajo intenso, porque el momento de cumplir es ahora.#SumandoEsfuerzos