No certifican a los Toros de Celaya

Ya es oficial que, al menos en esta temporada.Durante conferencia de prensa habló sobre los equipos certificados del Ascenso después del análisis de la empresa auditora. En comunicado de prensa explicó.“El Club que resulte Campeón de ASCENSO MX en la Temporada 2018 - 2019 ascenderá a la LIGA MX, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establecen el Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, el Reglamento General de Competencia, el Reglamento Interno de la LIGA MX, así como el presente ordenamiento, especialmente en lo relacionado con el aforo, la infraestructura, la información y documentación financiera, sobre todo lo relacionado al origen y transparencia de los recursos y su estabilidad económica, y así como la obligación de participar desde su primer Temporada con las categorías Sub 20, Sub 17, Sub 15, Sub 13 y LIGA MX Femenil”, dado en el artículo 23 de competencia y continuó.“En caso de que el Club de ASCENSO MX que obtenga el campeonato de la Temporada 2018 – 2019 sea un Club no certificado, el Club de LIGA MX que descendió al término de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2019, tendrá la opción de mantenerse en la División ejerciendo el derecho de aportar ciento veinte millones de pesos”.Comentó que ese dinero será distribuidoY los otros“El Club que decida ejercer la opción de la aportación económica, tendrá como plazo hasta el lunes siguiente al desarrollo de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2019 para depositar la cantidad antes mencionada en la distribución correspondiente, así como para acreditar el resto de los requisitos aplicables”, dijo el presidente, además se dejo claro que en caso de que el equipo que descienda no tiene la capacidad de pago, el resto de los equipos pagarán la suma para el desarrollo de la Liga MX.Al terminarhabló sobre los equipos certificados, y dio la lista de sólo los equipos que cumplen con los requerimientos para estar en Liga MX y destacó la ausencia de Celaya.“Se decidió contratar una empresa auditora de talla internacional. Es una de los cuatro más grande del mundo y fue la encargada de hacer el análisis y la recomendación conducente para tener a los siguientes clubes con la certificación”- Mineros de Zacatecas.- Dorados de Sinaloa.- Leones Negros.- Atlético de Zacatepec.- Alebrijes de Oaxaca.- TM Fútbol.- Atlético de San Luis.- Bravos de FC Juárez.- Cimarrones de Sonora.