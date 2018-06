Descarta alcalde 'armar' a tránsitos tras asesinato de 6 en Salamanca

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cuestión tomó fuerza luego de que seis policías viales fueron asesinados en Salamanca el pasado viernes. El alcalde manifestó que los elementos sí participan en operativos, pero que son acompañados de otras corporaciones comoY respecto a posibles amenazas a las corporaciones a elementos que realizan retenes señaló: “es solo un rumor que existe en ese sentido, más allá no hay una amenaza”.“La forma en que lo hemos hecho desde hace ya un bien tiempo es precisamente yendo acompañado de otras corporaciones. “Esto soluciona el problema del hecho de que estén o no armados, pero hoy no se contempla esa situación”, agregó el alcalde.Por otro lado, se le cuestionó al presidente municipal respecto a los avances en el tema de la investigación del“Él está haciendo el seguimiento de todos estos puntos que señalaron quienes se manifestaron. Se está dando el seguimiento, en su momento se resolverá lo conducente.“Estuvimos revisando cómo van los avances, en todo vamos avanzando y cumpliendo lo que se acordó”, dijo.