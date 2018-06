Pumas quiere resultados inmediatos

2018-06-04 13:29:30 | FRANCISCO VELA | @pacovela

Los felinos confirmaron seis refuerzos, todos del mercado local

Carlos González es uno de los refuerzos de Pumas para el Apertura 2018. MexSport



Pumas apostó por refuerzos de la Liga MX, pues quieren retomar su “filosofía”: mucha juventud y experiencia.

Ares de Parga anunció las contrataciones este lunes en la salas de prensa de la Reunión Anual del Futbol Mexicano 2018.

“Nos reforzamos con la mayoría de los jugadores del mercado local. No queremos un proceso largo, lento. Le queremos dar a la afición de Pumas dos buenos torneos y no queríamos perder ese tiempo de adaptación”, comentó Ares.

El presidente de los Pumas anunció que los movimientos para este régimen de transferencias están prácticamente hechos, aunque pudiera caber la llegada de un jugador de Paraguay.

Certificó la salida de jugadores como Nico Castillo, quien concretó su pase al Benfica de Portugal. “Se firmó ayer (domingo), Nicolás Castillo se va al Benfica. Es una gran pérdida pero también es cierto que es una gran oportunidad para él, pagaron su cláusula de recisión. Estamos tristes por la partida de un gran goleador”.

Además, comentó que se llegó a un acuerdo con Xolos para que “El Cubo” Torres y Luis Fuentes lleguen al club fronterizo, mientras que de Xolos llegan Víctor Malcorrra y Juan Iturbe.

La lista de refuerzos para Pumas la complementan el chileno Martín Rodríguez, los mexicanos Rosario Cota, el portero Miguel Fraga y delantero paraguayo Carlos González, ex jugador del Necaxa.

"En este torneo no tenemos paciencia, en algún momento la tuvimos, pero en este no. Queremos como mínimo 26 puntos, con 26 puntos calificas a la liguilla y el torneo pasado no los tuvimos. 26 puntos es lo mínimo que esperamos", añadió.

Ares de Parga también aprovechó la oportunidad para presentar al brasileño Leandro Augusto como su nuevo director deportivo, quien a partir de esta temporada ayudó a la planeación de las contrataciones.

Sobre su participación en este régimen de transferencias, el presidente del club felino aclaró que mayormente buscarán acomodar a algunos de los jugadores que no entran en planes como Formica, VanRankin y Yuber Asprilla, entre otros.