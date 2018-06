Miguel Layún llegaría alWest Ham de 'Chicharito'

2018-06-04 18:59:06 | EL UNIVERSAL

La prensa española asegura que la continuidad del veracruzano con el Sevilla llegará a su fin el 30 de junio.

Foto: El Universal.



Miguel Layún ya prepara la mudanza a un club inglés Después del soporífero juego de antenoche frente a Escocia, uno de los jugadores más misteriosos de la Selección Mexicana fue Miguel Layún. Y ya sabemos a qué se debe.



La prensa española asegura que la continuidad del veracruzano con el Sevilla llegará a su n el 30 de junio, cuando acabe su préstamo, por el cual no ejercerá la opción de compra, que es de unos 5 millones de dólares.



Pero no todo es malo para él, porque no regresará al Porto. El West Ham de Inglaterra, donde juega Javier Hernández, prepara una oferta para hacerse de los servicios del defensa. Razón por la que se le ve muy misterioso. Quiere arreglar todo antes del Mundial.