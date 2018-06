¿Qué pasó entre Rebecca de Alba y Luis Miguel?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En días pasados la periodista Claudia de Icaza subió un video en YouTube en donde afirmaba que Rebecca de Alba había sido la responsable de que la relación entre Mariana Yazbek y Luis Miguel no hubiera continuado debido a que se le había insinuado al cantante. Es ahora la misma Rebecca de Alba quien ha decidido aclarar lo dicho por la periodista. “¡Ay ya! ¿Cómo voy a hacer eso si no conozco a la pareja en cuestión en los años 80? Yo estaba en otro lado. Lo dice alguien que ha querido vivir y comer de la vida de este extraordinario cantante y no se le ha hecho, no ha podido”, explicó, sin mencionar el nombre de Icaza.La conductora precisó que este tema no se ha tratado de la manera correcta y que existen muchas otras cosas que seguro serán de interés para sus seguidores. “Yo digo que se ha manejado con mucha mediocridad, mucha banalidad, de manera muy superficial muchos aspectos de esta serie que lo interesante es cómo fue la vida de alguien que llegó a convertirse en el gran ídolo que es, en la extraordinaria voz que tiene, cómo es el emocionalmente, la educación, de dónde viene, por lo que tuvo que pasar. Ya todo lo demás empiezan a inventar muchas cosas, yo no puedo romper una relación que no conocí y que no conocía a los personajes, es así de absurdo”, dijo enfática.De Alba subrayó su alegría por ver cómo la historia de El Sol está conectando con un público incluso más joven. “Me gusta muchísimo que Luis Miguel está tocando nuevas generaciones. El otro día mi sobrino de 13 años... yo decía, ¿quién está cantando una canción de Luis Miguel?, y él súper inspirado. No se pierde la serie y ahora las canciones están llegando a generaciones más jóvenes y esta consolidándose más que nunca con el público que crecimos con el de alguna manera”, dijo. Al ser cuestionada sobre la relación de amistad entre ella y el Sol, armó: “Es que nada fue, el detalle es que nada fue.Les voy a decir una cosa, la amistad cuando existe, existe para siempre. Yo no soy banal en eso y el valor de la amistad es algo muy serio. Yo lo conocí a través de un extraordinario amigo que es Miguel Alemán Magnani, entonces no tiene nada que ver con el medio artístico cómo conocí yo a este gran ídolo de la música que es Luis Miguel, no lo conocí en el medio artístico, fue a través de un amigo en común. “Después por trabajo y porque yo la busque unos años después, conozco a Mariana.Yo me acerqué en un restaurante en Valle de Bravo y le dije yo quería hacer un estudio de fotos, iba a hacer una publicidad y quería que la hiciera Mariana Yazbek porque me habían dicho que era la mejor fotógrafa de México, que Sergio su hermano también era un gran fotógrafo, en n, que ella venía de una familia de fotógrafos y cineastas y dije ¿cómo la puedo localizar? Y como la vida es, que llamas algo y se te aparece, estaba en este restaurante en Valle de Bravo y de repente me dijeron por cierto mira, ahí está Mariana Yazbek, fui y le dije, ¿tú eres Mariana Yazbek? Yo me llamo Rebecca, así de sencillo. Ahí empezó la relación laboral y de amistad con ella”, finalizó.