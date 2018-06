Alcaldes del PRD que se fueron a Morena ‘nunca fueron militantes’: dirigente

Héctor Chávez Ruiz, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que los presidentes municipales que anunciaron su salida de las filas del PRD nunca fueron militantes; incluso, apuntó que el sol azteca no ha recibido ningún tipo de renuncia formal.

Lo anterior, luego de que el alcalde de Zapotlán, Erick Edgardo Islas Cruz y Marcelo Soto Fernández quien preside el municipio de Huasca, dieran a conocer su renuncia del PRD para unirse a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a su vez, apoyar la candidatura del aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

Ante la situación, el dirigente del sol azteca indicó que los dos alcaldes llegaron al PRD como candidatos externos, y recalcó que "nunca han sido militantes del Partido".

"No pueden renunciar a algo a lo que no pertenecen, pero son malagradecidos con el PRD (...) ellos renunciaron y caen en lo absurdo, presentan a dos presidentes municipales que no deberían estar ahí".



Chávez Ruiz indicó que los que dejan las filas de la Revolución Democrática son los mismos que "empujaron la alianza entre el PAN y PRD que hoy critican".



SIN RENUNCIAS FORMALES

Aunque el dirigente estatal del PRD señaló que la salida de los militantes era una estrategia que planearon desde septiembre de 2017, "ya estaban con un pie en Morena", dijo.

Respecto a la renuncia del hoy exsecretario general, Juan Bravo, la dirigencia mencionó que el Consejo del PRD determinará quién será el sustituto que hasta el momento se desconoce.

Chávez Ruiz también informó que ningún militante ha presentado su renuncia formal y desconoce la salida de 25 regidores pertenecientes al partido.