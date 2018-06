Renuncian alcaldes de Zapotlán y Huasca al PRD y se van con López Obrador

Los presidentes municipales de Zapotlán y Huasca de Ocampo presentaron su renuncia formal al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para unirse al Movimiento Nacional por la Esperanza y respaldar también la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa Erick Islas, edil de Zapotlán y Marcelo Soto, alcalde de Huasca de Ocampo renunciaron a su militancia con el PRD porque consideran que el partido del sol azteca se ha desviado de sus principios.





Además, se anunció el éxodo de más de 50 militantes y se aseguró que a partir de hoy estarán en pláticas con ciudadanos de los 84 municipios para que también se unan a su causa.

Entre quienes ya se estarían uniendo se encuentran más de 25 regidores del estado, 20 consejeros estatales, dos secretarios de PRD y líderes de territorio.

A voz de Aurelio González Pérez, coordinador y dirigente de Movimiento Nacional por la Esperanza "serán miles los que se unan a la causa porque quienes se van ahora tienen respaldo".



NO ES TRAICIÓN, ES REORIENTACIÓN, DICEN

Erick Islas, presidente del municipio de Zapotlán argumentó que renuncia a un partido con el cual ya no coincide con su actuar, específicamente por la coalición con Acción Nacional y el apoyo a las diferentes reformas aprobadas junto al PRI y PAN.

"No puede ser que se esté apoyando a un partido que siempre ha estado en contra de las izquierdas, no me voy con un partido, me voy con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, con él le irá mejor a Zapotlán", dijo.





Marcelo Soto, alcalde de Huasca de Ocampo se dijo agradecido con el PRD por la oportunidad de participar en la política, sin embargo no está de acuerdo con la coalición que se hizo con el PAN.

"El frente que se promueve con Acción Nacional abandona las causas sociales del país. No es traición porque el PRD ya traicionó a la ciudadanía al unirse al PRIAN y firmar las reformas que atentan contra el país", dijo.

Movimiento Nacional por la Esperanza cuyo presidente es René Bejarano ahora respalda a AMLO a nivel nacional, surgió en 2007 pero comenzó en Hidalgo a partir de 2016.