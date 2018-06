Agua de Valle del Mezquital debe ir a regiones de Hidalgo: Fernando Moctezuma

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La extracción de agua potable del acuífero en Valle del Mezquital para suministrar a la Ciudad de México no puede realizarse bajo ninguna condición porque la prioridad debe de ser el estado.Así lo señaló Fernando Moctezuma Perea, diputado federal por el distrito V con cabecera en Tula, quien explicó que en Hidalgo hay regiones, como Tecozautla, Huichapan, Nopala y Chapantongo que están en veda pues no les han otorgado permisos para la explotación del acuífero.“Imagina la condición de primero autorizar que se explote el agua de esta región, cuando ya Hidalgo provee en otra región y fuentes cercanas a Pachuca. Incluso, esos convenios pudieran estar vencidos y hay que revisarlos”, comentó en entrevista Moctezuma Perea.Lo anterior, luego de las declaraciones del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, quien ayer defendió la viabilidad de aprovechar el acuífero del Valle de Mezquital para dotar de agua a la capital del país.El experredista, ahora en las filas de Morena, indicó que desde 1998 un equipo multidisciplinario comenzó a estudiar el acuífero del Valle del Mezquital (en municipios aledaños a Ixmiquilpan) que lleva años acumulándose gracias al bombeo de aguas negras y al riego del campo en esta zona.“Sí tenemos conocimiento de estos estudios, pero es una condición que requerimos agua para zonas de marginación de las propias regiones (refiriendo a las regiones antes mencionadas)”, expresó.Por ello, el diputado federal emanado del PRI aseguró que “los hidalguenses defenderemos completamente el agua que tenemos en el subsuelo”, y agregó que desde hace tiempo agua es enviada a la Ciudad de México a través de máquinas de bombeo instaladas en la comunidad de Tellez, en Zempoala.Por otra parte, Lucero Ambrosio, aspirante de Morena a diputada local por el distrito V, mencionó que hay más necesidades de agua potable en Valle del Mezquital, por ello es prioridad resolver dichos conflictos y, posteriormente, analizar si "alcanza" llevar agua a la Ciudad de México.Al respecto, Javier Ángeles Raygadas, candidato a diputado federal por el Partido Encuentro Social en el distrito II, lamentó las declaraciones de Ebrad, "no es posible que quieran llevar agua del Valle a la Ciudad de México, pues hay comunidades del Mezquital donde ni siquiera se cuenta con dicho servicio".Finalmente, consideró que es notorio que Marcelo Ebrard no conoce Valle del Mezquital ni sabe de sus necesidades.