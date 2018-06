López Obrador desaparecerá residencia en Los Pinos, 'esta embrujada', dijo

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia, anunció que en caso de ganar las elecciones, desaparecerá la residencia oficial de Los Pinos, pues la integrará al bosque de Chapultepec para que sea un espacio de arte y cultura.

Durante su visita al estado de Hidalgo el candidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social aseguró que ni de chiste vivirá en la residencia presidencial ubicada en la Ciudad de México, pues "está embrujada", dijo.

"Yo no voy a ir a vivir a esa casa porque está embrujada... ni con varias limpias sale la mala vibra, ahí espantan y sale el chupacabras", declaró ante simpatizantes del Valle del Mezquital.

'NO SE PELEEN' PIDE A LOS HERMANOS CHARREZ

Respecto al conflicto entre los hermanos y candidatos a la diputación federal por Ixmiquilpan, Cipriano y Pascual Charrez Pedraza, el abanderado presidencial pidió dejar a un lado la disputa y respaldar el proyecto de nación.

"Les digo aquí a los del Valle del Mezquital, de los barrios y comunidades de Ixmiquilpan, que no se peleen. Aquí no está el problema, está arriba, nos están aplastando a todos por parejo. No ganamos nada con pelear; es una mafia, son cien los que se sienten amos y señores de México y ni siquiera viven en el país, vienen por temporada y están nerviosos porque ya saben que ya van a dejar de robar", expresó.





DISMINUIRÁ SU SUELDO A LA MITAD PARA FORZAR A LOS DEMÁS GOBERNANTES A HACER LO MISMO

En otro orden de ideas, López Obrador se comprometió a bajarse el sueldo a la mitad a fin de que los demás gobernantes, alcaldes y representantes populares no sobrepasen su salario.

"Voy a hacer valer el artículo de la Constitución, el 127 que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Entonces cuando yo me baje el sueldo a menos de la mitad de aquí para abajo todos", indicó.