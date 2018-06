Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Silao el negocio de la basura huele mal. Un adeudo millonario que se ha pagado a costa del dinero de los ciudadanos que inició con el ex alcalde Guillermo Aguirre Fonseca, que abandonó el ex alcalde Jorge Galván Gutiérrez y que de plano se omitió en defender en la actual administración.Por cierto, quien fuera secretario del Ayuntamiento, Antonio Trejo Valdepeña, debió evitar como abogado del municipio, pero no lo hizo.De hecho, durante los gobiernos de Gerardo Valdovino y Carlos García, se realizaron los primeros trabajos para ordenar el negocio el servicio de limpia de la ciudad. Se abrieron licitaciones públicas y se establecieron montos de pago. Es más, hasta se dejó un proyecto para un confinamiento regional de basura.En el 2001 el Ayuntamiento local aprobó la concesión para barrido, recolección, aprovechamiento y disposición final de la basura a favor de Urbanizadora, Promotora y Diseños Caba; también aprobó el cierre de los tiraderos a cielo abierto para dar cumplimiento con las normas oficiales en materia de ecología.Sin embargo, la empresa ganadora de la licitación declinó hacer efectiva la licitación que ganó por enfrentar dificultades financieras y esta misma empresa cedió los derechos de operación a Servicios de Tecnología Ambiental, Setasa, para cumplir con los compromisos adquiridos con el municipio de Silao.Setasa se hizo cargo del servicio de limpia con la autorización del Ayuntamiento. Fue la empresa quien pagó la liquidación para los empleados de limpia del municipio y contrató a sus propias cuadrillas. Incluso, se encargó de la clausura de los dos basureros municipales que operaban en Silao e inició la construcción de la primera celda de confinamiento del relleno sanitario.Fue un relleno sanitario que tuvo interés regional. Guanajuato y Romita tenían severos problemas con sus tiraderos de basura por lo que habrían pactado generar en Silao el relleno sanitario regional. Pero el Ayuntamiento de Guanajuato hizo mal sus cuentas que, al no tomar el traslado de la basura de la capital a Silao, se dispararon los costos que lo hicieron retractarse de sus acuerdos.La cuenta ascendía ya a 11 millones 700 mil pesos. El Ayuntamiento 2001-2003 se declaró en una pausa de pagos hasta que se aclararan presuntos cobros indebidos que observó el Congreso del Estado de Guanajuato. Las aclaraciones llegaron y el pago se liberó.La empresa inició un pleito legal en contra del municipio de Silao ya con Guillermo Aguirre en la presidencia quien, en sesión Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2003, se negó a Setasa la ratificación del contrato. Pero ese mismo mes, tendría que llegar un ajuste tarifario.La decisión de terminar el contrato con Setasa, llevó al municipio a tomar posesión del relleno sanitario con al fuerza pública, la empresa interpone una queja ante el tribunal de lo contencioso administrativo.En la historia de enredos, existen los dictámenes del Congreso donde, a través de la Comisión de Hacienda, se realizaron varias observaciones al municipio por los cobros en exceso de Setasa, pero el gobierno de Guillermo Aguirre no solventó las observaciones por lo que el Congreso pidió que se sancionara a Setasa.Mientras el gobierno local se enfrascaba en un pleito legal con Setasa, la ciudad padecía de un servicio de limpieza deficiente.Setasa reclamaba pagos pendientes de octubre y noviembre en 2003, que se reparara el daño por revocación de concesión, daños y perjuicios. Se amparó contra la resolución del Poder Legislativo y contra el Ayuntamiento.Para 2009 la Senda Sala del Tribunal determinó que el municipio tendría que pagar el adeudo más intereses moratorios. La cuenta había ascendido a 98 millones 197 mil pesos más los intereses moratorios.Ya en el gobierno de Benjamín Solís Arzola inició el pago del adeudo, pero fue un arreglo hasta este momento no entendido. Fueron 145.7 millones de pesos los que se pagaron y, además Setasa obtendría la concesión para el manejo de la basura por otros 15 años.Solís Arzola y su ayuntamiento, aprobaron el pago de 9 millones de pesos a Setasa por concepto de prestación del servicio y, su actualización, sería actualizada según el Índice de Precios al Consumidor. Un arreglo que solo fue conveniente para la empresa. Muchas dudas sobre el pago, pocas respuestas y, mientras, la ciudad padecía por un deficiente servicio de limpia.Como Secretario del Ayuntamiento y en su calidad de abogado del municipio, Antonio Trejo Valdespino tuvo la posibilidad de generar un cambio en este arreglo leonino pero, lo dejó correr. Es más, no hubo interés por arreglarloSegún la empresa, el negocio de la basura hoy que tienen en Silao, alcanza los 596 millones de pesos por la disposición final de la basura del municipio que es de 143 toneladas diariamente, además del barrido del municipio.Responsable de la publicación: Hugo Granados Arvizu, candidato a Regidor en Silao, Gto.Inserción pagada.