Actualizan guía contra violencia política

El próximo 8 de junio, integrantes de la Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), presentarán la tercera edición de la Guía para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género.Así lo informó la presidenta de la Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación del IEEG, Indira Rodríguez Ramírez, quien señaló que luego de esta presentación, en Guanajuato, capital, se darán talleres donde se compartirán los detalles de esta guía.“En el Instituto elaboramos esta Guía de Violencia Política en Razón de Género, porque no existía el tipo penal que pudiera atender este fenómeno que se está dando, y que en medida de que hay mayor participación de la mujer ahora, con el principio constitucional de paridad 50-50, hombres y mujeres en la postulación de los cargos, pues desafortunadamente este fenómeno de violencia política se incrementa”, dijo.Aunque hasta el momento no hay denuncias por este tipo de violencia política, que ya está tipificado en Guanajuato, las autoridades del IEEG, así como del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) y el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), buscan sensibilizar a las mujeres y hombres en el tema.“Es muy importante la capacitación, la sensibilización y la visibilización en el tema de violencia política (...) como no estaba tipificado el delito en Guanajuato, nos dimos a la tarea de generar en una primera edición esta guía, que nos da una definición de qué es la violencia política en razón de género, porque muchas veces lo confundimos, y no por el simple hecho de ser mujer y participar en la política, podemos ser objeto de violencia política”, explicó.La Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que este tipo de delitos se pueden denunciar ante el Ministerio Público, y las multas se aplican dependiendo del cargo que ostente quien cometa este tipo de violencia, e incluso, el castigo puede ser la privación de la libertad.