Evitarían que Zamarripa llegue a ser Fiscal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lograr que Carlos Zamarripa Aguirre no llegue a Fiscal General en Guanajuato es una de las propuestas que tiene el candidato a la Diputación Local del PRI por el distrito XI, David Muñoz Torres, quien presentó sus proyectos de seguridad.Lo anterior, durante la presentación de su proyecto “Vivir más Seguro”, que consta de 6 estrategias, el candidato priísta señaló que no se puede permitir que Zamarripa Aguirre llegue al cargo, pues no sería ni imparcial ni eficiente.“No se ha trabajado con Zamarripa ni con Alvar Cabeza de Vaca, es por eso que el nombramiento del Fiscal ya no le corresponde a esta legislatura, le corresponde a la nueva y es donde haremos hincapié en que no se él”, destacó.El candidato señaló que se deben buscar acuerdos en el Congreso del Estado, además de que deben conocer las opiniones ciudadanas sobre el trabajo de las actuales autoridades en materia de seguridad, que no han cumplido.“Sería el primero en conminar, ejercer y manifestarme, reunir firmas, hacer lo que se tenga que hacer para que no llegue Carlos Zamarripa, entiendo bien la postura del PAN porque es gente de ellos, entiendo bien que le buscan dar chamba más tiempo y seguramente cubrirá esos huecos que se pretenden, pero creo que no es justo”, puntualizó.Muñoz Torres agregó que la propuesta “Vivir más Seguro” incluye un nuevo modelo policial que pueda medir el grado de eficiencia de un elemento, cárcel para los delincuentes reincidentes, así como para los policías coludidos, y ágil reparación del daño a la víctima.También se contempla la propuesta de interponer la denuncia en el lugar de los hechos, así como elevar las políticas públicas de regeneración del tejido social a nivel de ley o reglamento.