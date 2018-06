‘Me tuvieron miedo’: Arcelia González

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Me tuvieron miedo”, señaló la candidata del PRI a Diputada Federal por el Distrito 15, Arcelia González González, referente a la negativa de los candidatos de otros partidos políticos que declinaron participar en el debate propuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Irapuato.Refirió que es una lástima que sus contendientes hayan rechazado participar en estos ejercicios democráticos, sobre todo cuando era un debate que convocó la autoridad electoral.González González dijo que también propuso que la sociedad civil llamara a los candidatos a debatir, a fin de que dieran a conocer sus propuestas, críticas y señalamientos sin embargo no hubo respuesta.“Quien está en una contienda electoral entiende que esto tiene que ser con estos ejercicios de cara a la ciudadanía (...) yo creo que me tuvieron miedo, así es esto, yo estoy puestísima y vuelvo a convocarlos, ojalá que haya madurez”, destacó.La candidata indicó que este miedo de los otros candidatos federales pudo deberse a la falta de propuestas, ideas, alguno tendría cola que le pisen o falta de congruencia política y de resultados, por lo que mejor no quisieron participar.“En el tema de respeto y del debate de ideas de altura creo que no habría que temer, me parece que evidencia la falta de capacidad de los contrincantes”, finalizó.