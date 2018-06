Alarman disparos a policías

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Elementos de Seguridad Pública se alarmaron durante la madrugada del lunes 4 de junio al escucharse varias detonaciones de arma de fuego en las cercanías, lo que causó que se movilizaran e implementaran un operativo en la zona en busca de quienes habían cometido los disparos.Minutos después de la 1 de la madrugada se escucharon los disparos sin poder ubicar el lugar de origen y sin tener pleno conocimiento de si eran dirigidos hacia las instalaciones de Seguridad Pública.El titular de la corporación Juan José Mendoza Pérez reconoció los hechos e indicó que se desplegó un operativo en las inmediaciones en busca de quienes pudieran haber realizado los disparos.“Se escucharon detonaciones, pero no fue un ataque en contra del edificio o de los elementos, simplemente fueron disparos, por lo que revisamos la periferia y no encontramos a nadie”, declaró Mendoza Pérez.A pesar del hallazgo de cuatro cuerpos en los últimos tres días en el municipio, Juan José Mendoza Pérez declaró que se mantiene todo tranquilo en Jaral del Progreso, al asegurar que no se ha recibido ningún tipo de amenaza en contra de la policía o hacia algún elemento en particular.