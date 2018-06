Choca patrulla a particular

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sobre el bulevar Revolución esquina con la calle Democracia, en Valle de Santiago, una patrulla de Seguridad Pública impactó por detrás a un vehículo particular, dejando como saldo daños materiales y un elemento con lesiones menores.Se informó que el accidente ocurrió durante un recorrido de vigilancia de los elementos del Mando Único, cuando metros antes de llegar a la glorieta 400 impactaron a un vehículo marca Dodge, modelo Attitude, color blanco, al momento en que iba a dar vuelta en dirección hacia el centro de la ciudad.La patrulla sufrió daños en el frente, el cofre y los faros delanteros, en tanto que el vehículo particular registró afectaciones en la defensa, cajuela y faros traseros.El elemento, de nombre Paulo César B. fue trasladado al Hospital Bicentenario para una valoración médica, y personal de Tránsito Municipal llegó a un convenio con el conductor del vehículo particular.