Derrapa en moto y pierde la vida

Un adolescente perdió la vida luego de que la motocicleta en la que viajaba sobre la carretera de Valle de Santiago en dirección a la comunidad de El Pitahayo perdiera el control, lo que provocó que se derrapara y saliera proyectado fuera de la carpeta asfáltica.El accidente se reportó que había ocurrido a la altura de la comunidad 4 de Altamira entre la Granja Aguilar y Granja Bellavista, en donde el joven, identificado como Antonio M., de 15 años, había quedado boca abajo encima de unas piedras y al no portar casco, su cabeza impactó con el suelo.Al sitio acudieron paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que ya no tenía signos vitales al haber sufrido fractura de cráneo, arribando al lugar Francisco Javier S., de 15 años, quien se identificó como primo del fallecido, por lo que se asignó el caso a la autoridad competente para el levantamiento del cuerpo.En la comunidad de San José de Aráceo fue localizado el cuerpo de un hombre al interior de un domicilio, desconociendo cuáles fueron las causas de su fallecimiento.La persona fue localizada minutos antes de las 9 de la mañana al ser observado desde la calle a través de la reja del domicilio, por lo que se reportó al servicio de emergencia, acudiendo una ambulancia de la Cruz Roja.Al arribar los paramédicos procedieron a revisar si tenía signos vitales el hombre el cual estaba recostado sobre el piso bocabajo, siendo negativo, indicando que posiblemente la causa del deceso podría haber ocurrido por una congestión alcohólica.Sin embargo, al desconocer la identidad de la persona y al señalar vecinos de la localidad que el sujeto no vivía en ese domicilio se canalizó el caso a las autoridades competentes para buscar evidencias en el sitio y poder determinar la identidad del hombre, así como las causas que derivaron en su fallecimiento.