Pone ‘locas’ a sus ‘coders’

Si se trata de expresar el amor a manos llenas, nadie mejor que las “Coders”.Más de cinco horas en espera en las puertas y alrededores de Liverpool Altacia, fueron una de las muchas muestras de aprecio por parte de las seguidoras de CD9.Como parte de la promoción de su disco “1.0”, Freddy, Jos, Alan, Alonso y Bryan, seleccionaron a Monterrey, Chihuahua y Querétaro, para recibir abrazos, besos, regalos y palabras de aliento.A Freddy le tocó León y desde el anuncio de su visita, los fans se prepararon con fotos, regalos, atuendos ad hoc para ver a su ídolo.“Desde las 5 de la mañana tenemos fila por ver a este chico, ha sido una muy buena respuesta”, dijo Maru Cano, encargada de Publicidad y Eventos Especiales de Liverpool León Sur.Los gritos aumentaron en decibel cuando la figura de 1.80 de Freddy apareció en el tapanco acondicionado al lado de la perfumería.“En León tuvimos muy buena respuesta, estamos a nada de agotar los mil discos, mientras en otras ciudades no fue así, aquí le tiene mucho cariño”, dijo Pepe Cruz, de Sony.Las pancartas “Estás más bueno que los tacos”, “¡Te amo Freddy!”, además de las lágrimas y los desmayos, fueron el panorama que llamó la atención de quienes se encontraban de compras.Horas antes del evento, Freddy tuiteó: “Pasando situaciones realmente duras”, por lo que la primera pregunta se dirigió a su estado de ánimo.“Pues son asuntos personales, todos como persona pasamos por altos y bajos, y ahora estoy disfrutando estar con estas niñas, hoy estoy muy feliz disfrutando el momento y ayer (sábado) me sentía muy desanimado”, contestó en entrevista.A la pregunta directa sobre ¿qué fue?, dijo: “Prefiero reservarlo para mí, pero es normal, creo que pasamos por un momento malo.“Pero estas con estas niñas me planta en la tierra y me motiva a seguir adelante”, platicó.Sobre el nuevo mix del tema “Prohibido”, Freddy dijo que les sorprendió colocarse en el top ten de las listas de música en Israel.“Fue una colaboración con Ana Mena, Lali Esposito y una chica de Argentina. En Israel, Lali tiene muchas seguidoras y somos el top ten allá y por esos estamos muy motivados, además de que comenzamos la gira con un sold out en Ciudad de México.“Y no sé porqué (Auditorio) siempre me pone muy nervioso, pero salió todo bien, esperemos que pasen cosas interesantes por Madrid y Argentina. Creo que vienen cosas muy padres para CD9”, añadió el chico de cabellera rizada.Debido a que muchos fans de CD9 están creciendo, también su estilo musical.“Esto es algo que no conocían de CD9 y es un poco atrevido, porque también las niñas y niños crecieron y estamos muy agradecidos con eso, motivados y a ver qué pasa”, comentó.Freddy siguió con la actividad, y el término se realizó después de las 5 de la tarde, para ese momento, ya se veía con mucho ánimo, por las palabras de admiración, aliento y aprecio: “Estoy muy contento, esto me motiva muchísimo y me toca el corazón estar frente a estas niñas, que sientan mi energía y yo la de ellas”.CD9 estará de regreso muy pronto, por el momento, su visita fue parte de un agradecimiento por respaldarlos en su carrera.