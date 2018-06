Compran uniformes para elementos de seguridad, pero sospechan de empresa

“No tienen ninguna experiencia, por más que buscamos en internet en compranet no hay manera de localizarla, y la única referencia que hemos logrado adquirir es que se encuentra en el mismo lugar que otra empresa”, señaló Gerardo.



“Me resulta muy preocupante porque además fue una de las empresas señaladas por malos manejos en la administración de Javier Duarte, ya tuvo una investigación y una sanción en su momento. Tenemos todos los elementos que hacen parecer que esta es una simulación de empresas con la finalidad de que no se queden desiertas, presentan a la misma empresa con dos nombres distintos con dos propuestas, una por encima y otra por debajo simulando competencia”, manifestó Gerardo.

Este lunes, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento leonés aprobó la compra de uniformes para 4 mil 120 elementos de Policía y Tránsito (3 mil 720 y mil 400 respectivamente), el recurso es superior aSin embargo, surgieron señalamientos en contra de la empresa a la quey equipo que requieren los elementos de Policía. Se trata de la empresa, que al parecer del regidor del PVEM,, pues supuestamente la formó un ex empleado de la empresa, la cual también participa enCon base en una investigación que realizó,; en Compranet a la fecha no tiene una sola ganada y en todas las licitaciones participa junto con Arenales, quien además resulta llamativo queLa dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, hasta mandaron a personal a sus oficinas a investigar si existía o no y encontraron todo en regla, además de que la situación fue explicada a través de un correo electrónico por parte de Arenales.El subsecretario de atención a la comunidad de la Secretaría de Seguridad Pública,