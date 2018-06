Vuelve inseguridad a San Isidro; vecinos ahora cierran calles con tambos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A tres meses de que laalgunos habitantes de la calledecidieroncon el cierre de ésta y aseguran que sólo cuatro personas, integrantes del comité de colonos decidieron tomar la medida sin conocer su opinión. El cierre de dicha calle de acceso ocurrió según los vecinos a partir de la medianoche del pasado sábado, cuando se percataron que estas cuatro personas llenaban con tierra los tambos para posteriormente colocarlos yEn el grupo de WhatsApp de la colonia estas personas dijeron: “Como la autoridad no nos hace caso nosotros vamos a cerrar la calle con tambos...”, “Para que no roben y es ilógico si los rateros se brincan las bardas de las casas. Esos tambos no van a detener a ningún ladrón esa es una aberración”.estuvo este lunes en el lugar y, los tambos ya no obstruían el paso, pero permanecían a las orillas de la calle. Los colonos comentaron queLos afectados consideraron que la solución sería quey no sólo de forma temporal como ocurrió hace unos meses cuando